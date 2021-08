12.08.2021 h 08:38 commenti

Paolo Toccafondi in corsa per un clamoroso ritorno nel calcio: trattativa per rilevare il Livorno

Questione di ore e si saprà se l'ex patron dell'Ac Prato diventerà il nuovo proprietario della società. Il suo sponsor è Cristiano Lucarelli. "Non commento, mi spiace", la risposta a Notizie di Prato

nt

“Non commento, non parlo di questa faccenda”. Ma neppure smentisce Paolo Toccafondi, ex presidente dell'Ac Prato in queste ore protagonista della trattativa che potrebbe salvare il futuro del Livorno e dare speranze al calcio labronico vecchio di 106 anni, tornato a nuova vita nel 1991 e ora, dopo 20 anni e parentesi prestigiose in serie A, a un passo dal baratro. Toccafondi è in attesa di risposte da Livorno dove i tifosi sono in fibrillazione e dove rimbalzano notizie di imprenditori interessati a prendere le redini della società. L'ex patron biancazzurro ha uno sponsor eccellente: Cristiano Lucarelli, ex attaccane e ora allenatore, un trascorso importante in club come Napoli, Parma, Atalanta, Valencia, anima del Livorno a cui dimostrò tutto il suo amore quando decise di indossare quella maglia pur con uno stipendio dimezzato rispetto al precedente. Amico di vecchia data di Paolo Toccafondi, Lucarelli dovrà convincere il sindaco Salvetti che l'operazione si può fare e le garanzie sono solide. Nelle prossime ore si scioglierà ogni interrogativo ma intanto c'è da aspettare. Quello di Toccafondi potrebbe essere un clamoroso ritorno al calcio a pochi mesi dalla cessione del Prato. “Non rispondo a nessuna domanda sul Livorno – ha detto a Notizie di Prato – mi spiace, di questo argomento non dico niente”.