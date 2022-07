05.07.2022 h 14:46 commenti

Paolo Rossi-Brasile 3-2, così 40 anni fa nacque il mito di Pablito. Il ricordo del fratello e dell'amico

Il 5 luglio 1982 la partita che aprì la strada del Mondiale all'Italia di Bearzot. Rossano Rossi e Dante Mondanelli rivivono quel giorno quando tutta Prato si ritrovò a Santa Lucia davanti alla casa del campione

nadia tarantino

Quaranta anni fa, il 5 luglio 1982, la nazionale di calcio italiana, contro qualsiasi previsione, scriveva una delle pagine più belle del calcio di tutti i tempi battendo 3 a 2 il Brasile di Zico, Sòcrates e Falcão. A firmare quella irripetibile, grandiosa, strepitosa, indimenticabile tripletta fu Paolino Rossi di Santa Lucia che in 70 minuti – primo gol al 5' di gioco e terzo gol al 74' – strapazzò la Seleção diventando per tutti l'eroe nazionale, anzi mondiale, il mattatore di España 82.Quella sera, allo stadio Sarrià di Barcellona, Paolo Rossi fece esattamente quello che aveva previsto davanti alla tv nel 1970 guardando Italia-Brasile finita 1-4. “Eravamo tutti a fare il tifo per gli azzurri e Paolino – racconta con tanta emozione l'amico di sempre, Dante Mondanelli, medico ed ex assessore comunale – disse che un giorno lui, proprio lui, avrebbe sconfitto i brasiliani. Noi ci mettemmo a ridere, ma lui era serio, sapeva, sentiva che quel giorno prima o poi sarebbe arrivato”. E arrivò davvero, 12 anni dopo. “Mio fratello fu chiamato, anzi voluto da Enzo Bearzot – ricorda Rossano Rossi – fu convocato nonostante fosse appena tornato sui campi di calcio con la maglia della Juventus dopo la lunga squalifica. Squalifica ma anche infortuni seri che lo avevano messo a dura prova. Partì per la Spagna tra voci contrastanti, tra critiche ma anche forte del sostegno dell'allenatore e dei compagni”.Paolino Rossi non era per niente in forma, anzi: il suo sottopeso veniva curato con porzioni di torta dopocena. Forse neppure lui si sentiva i 90 minuti nelle gambe, figuriamoci se i 90 minuti erano per una partita del Mondiale ma cuore e testa gli dicevano che doveva fare di tutto per avverare quel desiderio espresso anni prima.“Da tempo il babbo non guardava più le partite alla televisione ma le ascoltava alla radio – ancora il fratello di Pablito – non guardò neppure Italia-Brasile quella sera e solo quando rientrò a casa dal lavoro, si rese conto di quello che era successo al Sarrià di Barcellona".Santa Lucia esplose. Esplose Prato. Tricolori, fischietti, caroselli di auto e di motorini, urla, lacrime. Il delirio. La folla impazzita per il suo campione che tale era già e tale sarebbe rimasto anche se la Nazionale non avesse vinto quel Mondiale.“Era uno di noi e uno di noi ha continuato ad essere anche dopo – racconta Mondanelli – un bravo ragazzo, un bravo calciatore, un uomo perbene. Una persona che cercava il riscatto dopo tante traversie e lo trovò grazie al coraggio, alla determinazione, alla forza di volontà. Un esempio, un pezzo di storia non soltanto del calcio ma dell'Italia”.Paolo Rossi se n'è andato il 9 dicembre 2020. A Santa Lucia, nel giardino di fronte alla parrocchia, il mezzobusto che lo raffigura, realizzato dall'artista Elisa Morucci. Oggi quel mezzobusto è cinto dal tricolore: il gesto di un gruppo di cittadini che ha voluto celebrare l'eroe Pablito.