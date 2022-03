01.03.2022 h 11:44 commenti

Paolo Morello Marchese confermato alla guida dell'Asl. Ecco tutte le altre nomine

La proroga di due anni del contratto del manager della sanità è stata decisa l'ultimo giorno utile dal presidente Giani

Paolo Morello Marchese è stato confermato alla guida dell'Asl Toscana centro per i prossimi due anni. Lo ha deciso il presidente della Regione Eugenio Giani portando la durata del contratto con il manager della sanità, a cinque anni rispetto agli attuali tre, in scadenza. Una decisione presa l'ultimo giorno utile che sposta il pensionamento di Morello di due anni e permette all'Asl Toscana centro, la più grande azienda della regione, di mantenere una guida salda in un momento storico così delicato tra fine della pandemia, liste di attesa da azzerare e fondi del Pnrr da utilizzare per dotare il territorio di una sanità più vicina alle esigenze del cittadino.

Nelle scorse settimane ci sono state altre importanti nomine interne all'azienda sanitaria. I pratesi ricorderanno il dottor Alessandro Sergi, primo direttore del Santo Stefano e mente del complesso trasloco dal Misericordia e Dolce. Ebbene è stato nominato vicedirettore sanitario di tutta l'Asl centro e direttore di staff della direzione sanitaria al posto di Roberto Biagini che va in pensione.

Passiamo ai dipartimenti. Promosso alla guida di quello di Salute mentale e dipendenze, il pratese Marco Armellini, direttore dell'area Salute mentale Infanzia. Maurizio Bartolucci, numero uno di Radiologia del Santo Stefano è stato nominato direttore del dipartimento Diagnostica per Immagini. Il dipartimento Materno infantile va invece ad Alberto Mattei, direttore di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Santa Maria Annunziata e in passato ginecologo del Santo Stefano.

(e.b.)