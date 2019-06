01.06.2019 h 12:33 commenti

Pantaloni e mutande abbassati e genitali in bella vista, denunciato dalla polizia

Nei guai un sessantenne con precedenti penali. Deve rispondere di atti osceni in luogo pubblico. Quando è stato fermato dagli agenti era ubriaco

Si è abbassato i pantaloni e le mutande e ha mostrato i genitali ai passanti. E così lo ha trovato la polizia subito avvertita e arrivata in via Croce. L'uomo, 60 anni, italiano, domiciliato a Prato e con precedenti penali, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. E' successo nella mattina di ieri, venerdì 31 maggio. Quando gli agenti lo hanno fermato, il sessantenne è apparso in stato di ubriachezza. Non ha opposto resistenza, si è fatto identificare e poi è scattata la denuncia.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus