Panificio Toscano, Si Cobas rifiuta la proposta della prefetta. Continua il picchetto e lo sciopero

Durante l'incontro è stata offerta al sindacato una tratttativa individuale per ciascun lavoratore e un tavolo finale a metà settembre. Toscano :"Ci sentiamo presi in giro, servono segnali forti".

a.a.

Il leader di SiCobas , Luca Toscano, questo pomeriggio 16 luglio, ha rifiutato la proposta fatta dal prefetto Rosalba Scialla, e accettata dal Panificio Toscano, di analizzare le singole posizione dei lavoratori per poi, a metà settembre, fare il punto della situazione e decidere eventuali scatti. Continua così il presidio davanti alla sede pratese dell'azienda.“E' la terza volta che mi siedo a questo tavolo – ha commentato- e non è mai successo nulla, chiediamo che i lavoratori più anziani, che di fatto gestiscono l'intera produzione del pane, abbiano immediatamente il riconoscimento della loro professionalità. Passaggio, che comporta un notevole scatto di livello che certo non corrisponde ai 5 euro di paga all'ora. Ci sentiamo presi in giro e continuiamo a non capire la posizione degli altri sindacati”.Resta quindi la spaccatura con le altre sigle sindacali che, invece, a settembre apriranno un tavolo di confronto per la contrattazione di secondo livello. “Abbiamo già rivisto la posizione di 38 lavoratori non solo nostri iscritti – spiegadi CgilFlai - andiamo avanti nel nostro percorso di confronto con l'azienda secondo gli accordi presi il 10 luglio scorso.”Stessa posizione per Uila Uil: “Siamo venuti al tavolo per rispetto della prefetta che lo ha convocato – spiega– per quanto riguarda l'inquadramento all'industria, invece che all'artigianato, ci sono degli aspetti che saranno chiariti in fase di stesura del contratto nazionale. Aspettiamo che si concluda quella fase per poi intervenire a livello locale”.Aperta alla trattativa anche la proprietà di Panificio Toscano: “La proposta della prefettura – ha spiegatoche al tavolo ha rappresentato l'azienda – era valida, eravamo disponibili a fare un percorso individuale per poi a metà settembre aprire un tavolo per le conclusioni, ma SiCobas ha rifiutato".Intanto i lavoratori iscritti a SiCobas hanno organizzato un'assemblea pubblica davanti all'azienda, a cui hanno partecipato duecento persone tra cui il consigliere regionale di Si Toscana a sinistra Tommaso Fattori, dove si è deciso una mobilitazione per sabato 20 luglio davanti ai supermercati Coop.Una rappresentanza del sindacato la scorsa notte ha organizzato un picchetto davanti aazienda italiana di Carmignano per chiedere il pagamento delle tre mensilità di arretrato per i 45 lavoratori e maggiore chiarezza sul passaggio di proprietà che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. “Il 19 giugno – spiega Toscano – eravamo stati convocati, ma l'incontro è saltato, ad oggi gli stipendi non sono ancora arrivati”.Intanto allac'è stato un incontro con la proprietà per la regolarizzazione dei contratti dei lavoratori in sciopero, ma le posizioni sono ancora distanti.secondo Toscano al lavoratore iscritto al sindacato è stato riconosciuto il periodo di prova e gli altri 8 regolarizzati, secondo invece la proprietà c'è stato un irrigidimento delle posizioni, anche perchè è solo uno il lavoratore impegnato nella produzione .