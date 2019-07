20.07.2019 h 16:42 commenti

Panificio Toscano, nuova protesta dei Sì Cobas alla Coop ma la maggioranza dei lavoratori si dissocia

Continua il braccio di ferro che va avanti da giorni. Oggi 92 dipendenti dell'azienda, su un totale di 132, hanno firmato un documento per prendere le distanze dai manifestanti: "Mettono a rischio il nostro posto di lavoro"

Nuova protesta di alcuni lavoratori pakistani del Panificio Toscano iscritti al sindacato SiCobas: i manifestanti, circa una trentina, questa mattina 20 luglio hanno mostrato striscioni e urlato slogan dal tetto del supermercato Coop di via Valentini, per poi spostarsi a quello del Parco Prato. Il motivo risiede nel fatto che Coop è uno dei più grandi clienti di Panificio Toscano.

L'azienda nei giorni scorsi ha rigettato qualsiasi accusa di mancato rispetto dei diritti dei lavoratori. E la maggioranza dei dipendenti si schiera con l'azienda: proprio nelle ore della protesta, che ormai va avanti da diverse settimane, 92 dipendenti su un totale di 132 hanno firmato un documento con cui "si dissociano dalle manifestazioni messe in atto da SiCobas" e chiedono "che sia ascoltata anche la voce di chi non ha scioperato ed è invece preoccupato per le conseguenze che questo stato di agitazione può avere sul futuro dell'azienda".

Sulla vicenda interviene anche il deputato pratese Giorgio Silli: “Proprio perché sono sacrosanti i diritti di tutti i lavoratori - dice - non si può permettere che uno sciopero – che indubbiamente rimane un diritto costituzionale – crei problemi a tutti quelli che prestano servizio in azienda. È necessario superare questa forma di picchettaggio continuo messo in atto da SiCobas, che fa violenza verso gli altri dipendenti dell’azienda. Sono vicino alle donne e agli uomini che hanno chiesto di poter continuare a lavorare, oltre che alle forze dell’ordine, che continuano a garantire la sicurezza anche in condizioni di estenuante ripetitività di questi picchetti”.