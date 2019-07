19.07.2019 h 11:15 commenti

Panificio Toscano al contrattacco: "Da noi tutti hanno un contratto regolare, siamo vittime di forme di protesta estorsive"

L'azienda da giorni al centro della protesta dei Sì Cobas attacca il sindacato autonomo: "Rappresenta 25 operai su un totale di 140, ma vuole imporre a tutti la sua legge"

Da giorni al centro di una durissima vertenza sindacale, con un picchetto di manifestanti fisso davanti all'ingresso, adesso il Panificio Toscano decide di passare al contrattacco, accusando di "forme di protesta estorsive" le forze sindacali che spalleggiano i lavoratori in sciopero: "Da noi nessuna irregolarità - si legge in una lunga e articolata nota -. Applichiamo un regolare contratto di lavoro nazionale e con i sindacati abbiamo concordato una contrattazione di secondo livello con miglioramenti salariali. Siamo disposti a discutere anche le rivendicazioni individuali e accettiamo ogni confronto in tutte le sedi. Ma non accettiamo forme di protesta estorsive che una minoranza vorrebbe imporre alla maggioranza dei lavoratori. E diffidiamo da dipingere questa azienda come un luogo dove non si rispetta la legge".

Una protesta che, secondo il panificio Toscano, coinvolge solo una minima parte di lavoratori: "Hanno aderito allo sciopero solo 25 dipendenti su un totale di circa 140 - viene spiegato -. Gli altri 115 dipendenti, iscritti alla Uil e alla Cgil, ma molti non iscritti a nessuna sigla sindacale, non hanno mai aderito a nessuno sciopero e, anzi, sono solidali con l’azienda. Al Panificio Toscano non c’è un muro contro muro, c’è una minoranza che vuole imporre la propria legge alla maggioranza dei lavoratori, non solo attraverso lecite manifestazioni di pensiero suffragate da agitazioni sindacali, ma cercando di forzare in senso negativo i rapporti contrattuali con i clienti che il Panificio Toscano rifornisce".

Nella nota si ricorda come a settembre 2018 Panificio Toscano abbia assunto 110 persone e attivato un percorso condiviso con le associazioni sindacali confederali. "Il contratto che applichiamo - prosegue la nota - è un contratto nazionale, i lavoratori in azienda sono regolarmente assunti e ogni mensilità viene retribuita. Ferie, permessi, rol, 13ma, 14ma, malattie, tutto compare in busta paga. Applichiamo un Contratto Nazionale di Lavoro ufficiale che può essere messo in discussione, e per questo esiste un tavolo nazionale a cui la soluzione è demandata, così come possono essere contestati i livelli di inquadramento, ma questi temi trovano soluzione o con l’accordo delle parti sindacali nazionali o con l’apertura di un contenzioso individuale, ma non si può parlare di illegalità, insinuando che il Panificio Toscano possa ricorrere al lavoro nero o a mancata erogazione di retribuzione e contributi".

E riguardo la richiesta di Si Cobas di applicare il contratto dell’industria e non dell’artigianato come avviene, la posizione di Panificio Toscano è di delegare la scelta agli organismi nazionali: "Possiamo garantire fino da ora che la nostra azienda si adeguerà esattamente a quanto verrà stabilito e convenuto".