09.01.2020 h 15:17 commenti

Panico in via Filzi, passante aggredito da un uomo armato di mannaia

E' successo questa mattina all'angolo con via Marini. Ancora da capire le cause dell' aggressione, non ci sono feriti. Le indagini affidate alla polizia intervenuta per bloccare l'aggressore che è stato arrestato per lesioni aggravate

Momenti di paura questa mattina 9 gennaio in via Filzi angolo via Marini. Un uomo di nazionalità italiana è stato aggredito da un cinese armato di mannaia. I poliziotti intervenuti sul posto sono riusciti a bloccare l’aggressore che è stato arrestato per lesioni aggravate, mentre l’aggredito è stato trasportato in ospedale con una prognosi di cinque giorni. Durante la collutazione con l'esagitato, due poliziotti hanno riportato lievi contusioni. Ancora da chiarire le cause dell’aggression e in che rapporto fossero i due uomini. Le indagini sono affidate alla Questura



Edizioni locali collegate: Prato

