29.01.2019 h 18:45 commenti

Panda tampona autocarro e si incastra sotto il cassone: ferita una donna

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in via dell'Agricoltura a Montemurlo. Intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre la conducente della vettura

Con la Panda ha tamponato un autocarro e si è andata ad incastrare con il muso sotto il cassone. L'incidente è successo, intorno alle 17 di oggi 29 gennaio, in via dell'Agricoltura a Montemurlo. Il bilancio è di una donna ferita, la 36enne conducente dell'utilitaria, che è stata estratta dalla vettura dai vigili del fuoco, intervenuti con le squadre da Prato e dal distaccamento di Montemurlo. La donna è stata poi portata in codice giallo in ospedale da un'ambulanza inviata dal 118. Illeso il conducente del piccolo camion. I rilievi dell'incidente sono stati fatti dalla polizia municipale di Montemurlo che dovrà ora ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus