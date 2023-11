06.11.2023 h 17:07 commenti

Palpeggiamenti e frasi a sfondo sessuale alle colleghe, condannato ex ispettore della polizia municipale

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2017 e il 2019. La denuncia partì dall'allora comandante della Municipale a cui arrivarono voci (poi verificate con le vittime) delle avance

Imputato di violenza sessuale nei confronti di due colleghe, un ex ispettore della polizia municipale di Prato è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione dal collegio giudicante presieduto da Francesco Gratteri. Oggi, lunedì 6 novembre, il processo è arrivato a conclusione e l'uomo, difeso dall'avvocato Antonino Denaro, è stato riconosciuto colpevole. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2017 e il 2019. A mettere in moto l'inchiesta, assegnata al sostituto Laura Canovai, non furono le due donne molestate ma l'allora comandante della Municipale, Andrea Pasquinelli, a cui erano arrivati i racconti delle avance dopo un giro di voci scaturito da una cena di lavoro durante la quale erano emersi gli episodi: palpeggiamenti e frasi a sfondo sessuale. L'ispettore fu trasferito dal comando di Prato ad un altro della provincia di Firenze dove ha finito la carriera ed è andato in pensione. Le motivazioni della sentenza di condanna saranno rese note tra qualche settimana.



