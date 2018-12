14.12.2018 h 12:17 commenti

Palo del lampione si spezza e cade su un'auto in transito: illeso l'automobilista

E' successo nel pomeriggio di ieri in via Vella lungo al Bardena. Danni alla carrozzeria ma nessuna conseguenza per il conducente











Stava guidando in via Vella lungo la Bardena quando, all'improvviso, si è visto cadere un lampione sul cofano della macchina. La disavventura, per fortuna senza conseguenze fisiche, è successa nel pomeriggio di ieri. "Per fortuna - racconta il figlio dell'automobilista - il palo non ha colpito il parabrezza o anche un pedone. Così, invece, ci sono stati solo danni alla carrozzeria". Del fatto è stata informata la polizia municipale. Secondo i primi riscontri sembra che il palo che reggeva il lampione fosse marcio.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus