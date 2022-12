29.12.2022 h 12:57 commenti

Palloncini bianchi per l'ultimo saluto ad Alessandra, la dodicenne investita a Poggio

I compagni di classe della scuola media Mazzei l'hanno voluta salutare così. Presente la giunta comunale di Poggio con il gonfalone

(e.b.)

Hanno circondato la tomba di Alessandra e poi, tra gli applausi commossi dei presenti, hanno lasciato andare i palloncini bianchi che tenevano in mano e con su scritto il proprio nome come a volerla accompagnare in cielo. E' così che gli alunni della II D della scuola media Mazzei di Poggio a Caiano hanno voluto dire addio alla propria compagna di classe, morta lo scorso 16 dicembre dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in piazza XX Settembre a Poggio con la madre. Sul corpo della ragazzina è stata eseguita l'autopsia richieta dalla Procura che ha indagato la settantenne conducente per omicidio stradale.La cerimonia funebre in forma laica, curata da Iris Prato, si è svolta stamani 29 dicembre, al cimitero di Iolo dove la famiglia Huang, ha deciso di seppellire la dodicenne in vista di un prossimo trasferimento dal comune mediceo a questa zona di Prato. Erano presenti il sindaco di Poggio, Francesco Puggelli, la sua giunta e il gonfalone, ma anche i comandanti delle stazioni dei carabinieri di Iolo e di Poggio a Caiano. Ad accompagnare i ragazzi c'erano anche gli insegnanti di Alessandra, visibilmente commossi. Uno di loro ha consegnato al padre della ragazzina una bella poesia che aveva scritto tempo fa, dimostrazione tangibile della sua sensibilità e anche della sua forte integrazione nel contesto scolastico. Una bambina dolce e solare che amava stare con i suoi coetanei e che aiutava la famiglia con la lingua italiana. Gli occhi tristi e gonfi dal pianto dei compagni di classe testimoniano l'affetto per la ragazza e lo sgomento per questa tragedia. Un dolore composto interrotto solo dalla straziante disperazione della madre di Alessandra, accompagnata dal marito e dall'altro figlio che per tutta la cerimonia ha tenuto in mano la foto dell'amata sorella, volata in cielo troppo presto.