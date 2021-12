REAZIONI

Numerose le reazioni. La prima è quella dell'Aned attraverso il suo presidente Gabriele Alberti: "Non parliamo di bravata. E' un episodio che infanga il sacrificio compiuto anche dai pratesi per la libertà e la democrazia e che come tale merita solo una ferma condanna. Esprimo anche vicinanza al sindaco Calamai".

L'onorevole Giorgio Silli di Coraggio Italia parla di episodio "agghiacciante e ci fa capire che contro il razzismo non dobbiamo mai abbassare la guardia. Al sindaco Simone Calamai e a tutta la comunità di Montemurlo va la mia piena solidarietà con la speranza che le autorità individuino quanto prima il responsabile di un gesto cosi grave".

Ferma condanna anche dal Partito socialista di Prato: "Contro ogni oblìo e a fondamento dei nostri valori democratici e di pace, i socialisti pratesi si stringono alla comunità e alla città di Montemurlo per le vili immagini nazi-fasciste apposte sull'albero natalizio".

Un grave episodio ha macchiato questi giorni di festa a Montemurlo. Ignoti hanno appeso all'albero di Natale, che si trova davanti al municipio, una decina di palline con effigi naziste e l'immagine di Adolf Hitler con un cuore rosso."Si tratta di un episodio gravissimo che offende i valori su cui è nata la nostra Repubblica e la nostra democrazia. - ha detto il sindaco, che ha subito allertato la polizia municipale, intervenuta per rimuovere le decorazioni offensive- Un gesto che oltraggia tutti coloro che sono morti per i valori di libertà e pace e che si sono battuti per regalarci la Costituzione e la libertà. Non si tratta di una bravata, sono profondamente indignato. Utilizzare le immagini di Hitler come decorazioni per l'albero di Natale è un offesa per tutta la nostra comunità, riunita in questo simbolo di gioia e fratellanza per le festività. Sono già scattate le indagini della polizia municipale e a breve arriveremo a i individuare i responsabili".Il palazzo comunale e tutta la zona sono sorvegliati da numerose telecamere e dunque sarà facile risalire agli autori del gesto. Le indagini sono affidate alla Digos. Secondo quanto emersodall'analisi delle immagini, il responsabile sarebbe un uomo con indosso un capuccio tra i 20 e i 30 anni di età. Il fatto sarebbe accaduto verso mezzanotte e mezza tra il 26 e il 27 dicembre.