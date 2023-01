26.01.2023 h 10:37 commenti

Pallavolo, a Prato le finali nazionali della categoria Under 15

Importante riconoscimento da parte della Fipav: era dal 2019 che la Toscana non veniva scelta come sede dell'atto conclusivo di un campionato giovanile

C'è anche Prato – con Cesena, Agropoli, Vibo Valentia, Catania e Trentino-Valsugana - tra le sedi individuate dalla Fipav per ospitare le finali nazionali giovanili 2023 di pallavolo. Le sei finali assegneranno i titoli nazionali nelle varie categorie. Appuntamento che catalizza l'attenzione sui settori giovanili nei mesi di maggio e giugno e che vedrà sei regioni impegnate attivamente: Toscana, Emilia Romagna, Campania, Calabria, Sicilia e Trentino.

Il sipario toscano si alzerà lunedì 15 maggio con la categoria Under 15 maschile, con le gare dislocate su vari campi di Prato e provincia, in stretta collaborazione con il Comitato Territoriale di Firenze e Prato, il Comitato Regionale Toscana e la società Volley Prato, insieme alle amministrazioni della città laniera.

A Cesena invece scenderanno in campo le Under 14 femminili.Successivamente, dal 23 al 28 maggio, si giocheranno ad Agropoli (Salerno) e Vibo Valentia le finali scudetto Under 19 maschili e Under 18 femminili. Saranno poi Trentino-Valsugana e Catania le due sedi dei momenti conclusivi della manifestazione tricolore, con i titoli nazionali delle categorie Under 17 maschile e Under 16 femminili in programma da martedì 29 maggio a domenica 4 giugno. Sei tappe, dunque,

che attraverseranno l'intera penisola da Nord a Sud, durante le quali verranno disputate le 380 partite dagli oltre 2.300 atleti e atlete appartenenti alle sei categorie che avranno l'obiettivo di conquistare il titolo di campioni e campionesse d'Italia.

Grande soddisfazione per la Toscana che dal 2019 non ospitava una finale nazionale di categoria e che si appresta a vivere un anno 2023 ricco di tanti eventi pallavolistici di alta qualità.