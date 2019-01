07.01.2019 h 08:37 commenti

Pallanuoto, le pratesi Tabani e Galardi trascinano la Sis Roma al successo nella Coppa Italia

Ieri l'atto finale della competizione con la Final Six conclusa con la vittoria contro Rapallo

C'è anche un bel pezzo di Prato nella Coppa Italia di pallanuoto femminile vinta ieri, 6 gennaio, dalle ragazze della Sis Roma. Nella squadra capitolina, infatti, militano le pratesi Oggi le pratesi Chiara Tabani (già argento olimpico a Rio 2016) e Giuditta Galardi che hanno dato il loro contributo nella finale vinta da Roma su Rapallo per 6-5.

Tabani e Galardi, insieme alle compagne di squadra, sono arrivate in finale dopo aver battuto in semifinale il Plebiscito Padova. Le final six di Coppa Italia si sono svolte al centro federale di Ostia ed hanno avuto come clou la finale vinta dalla Sis Roma, con Tabani che ha anche realizzato una delle reti.

Per Giuditta Galardi si tratta della seconda Coppa Italia vinta in carriera, dopo averne conquistata già una una col Padova nel 201, mentre per Chiara è la prima.

"Entrambe le ragazze sono amiche del Circolo Borgonuovo - spiega il presidente Giorgio Mariotti - e fanno parte della nostra storia. Siamo fieri di vederle vincere, pensando che in questo modo vince un po' anche Prato".

"Il successo di Chiara e Giuditta con la propria squadra in una competizione importante come la coppa Italia è certamente una gioia per loro e un orgoglio per la città - commenta l'assessore allo Sport Simone Faggi -. Anche se entrambe le ragazze svolgono la loro professione fuori Prato seguiamo sempre le loro gesta sportive e come amministrazione e come città tutta siamo felici dei loro importanti risultati raggiunti".