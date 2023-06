31.05.2023 h 15:23 commenti

Pallanuoto, l'Under 16 dell'Azzurra vince il titolo regionale e va alle fasi nazionali

Bellissima affermazione dei ragazzi allenati da Facchini che si impongono ai rigori in un tiratissimo derby con la Rari Nantes Florentia. Decisiva prima la rete di Vaiani a pochi secondi dalla fine e poi le parate di Moccia

I ragazzi dell'Under 16 dell'Azzurra Nuoto si sono laureati campioni regionali vincendo una bellissima partita contro l'ostica Rari Nantes Florentia. Il punteggio finale è stato 7 a 6 dopo la roulette dei rigori.

La partita è stata un susseguirsi di emozioni, i pratesi forti del supporto del caldo pubblico, vanno subito in vantaggio fino ad arrivare a ad un parziale di 3 a 0, con tripletta di Vaggini. Ma quando la partita sembra prendere una piega positiva per l'Azzurra, i fiorentini si fanno sotto nuovamente e con qualche decisione arbitrale quanto meno dubbia ribaltano il risultato. A pochi minuti dalla fine del quarto tempo di gioco sono così in vantaggio per 4 a 5. Quando il titolo stava per sfumare, i ragazzi allenati da Mister Klaus Facchini trovano il pareggio con Vaiani a pochi secondi dalla fine che vale la lotteria dei rigori. Il pubblico non smette mai di fare il tifo e l'Azzurra, grazie alle parate di Moccia, riesce a vincere la lotteria dei rigori. Nelle prossime settimane la squadra pratese parteciperà ai quarti di finale nazionale che si disputeranno a Prato.