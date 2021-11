03.11.2021 h 09:44 commenti

Pallanuoto, appello al Comune: "Fateci andare in viale Galilei, l'unica piscina profonda"

Un gruppo di genitori di iscritti alla Azzurra Nuoto chiede di riorganizzare la distribuzione dei corsi

(e.b.)

C’è una proposta concreta che arriva all’amministrazione comunale dal mondo della pallanuoto per risolvere il problema che si è creato con l’indisponibilità della piscina di via Roma per il danneggiamento, l’ennesimo, del pallone di copertura. A firmarlo è un gruppo di una ventina di genitori di ragazzi iscritti alla Azzurra Nuoto ma il problema riguarda almeno 150 famiglie comprendendo anche il nuoto sincronizzato. Entrambe le specialità infatti, presentano le stesse difficoltà nell’allenarsi nelle piscine dove sono state dirottate perché sono vasche poco profonde in cui gli atleti toccano il fondo con piedi e gambe. L’unica alternativa accettabile a via Roma è quella di viale Galilei perché una parte della sua vasca è molto profonda. Da qui la richiesta dei venti genitori: spostare i corsi di nuoto nelle piscine dove si tocca per far posto alla pallanuoto e al sincrono in viale Galilei: “In questa fase transitoria relativa alla scelta dell’amministrazione comunale sul da fare della struttura ammalorata - spiegano i genitori nella lettera inviata a Notizie di Prato - chiediamo che gli spazi d'acqua ad oggi utilizzabili in città siano rimodulati tenendo conto degli orari più consoni e delle esigenze sportive che ogni disciplina comporta. Nello specifico dedicare maggiormente alla pallanuoto lo spazio appropriato individuato nella piscina di viale Galilei, più profonda delle altre e, tra l'altro, ambiente storico della pallanuoto pratese, e considerare per le discipline di nuoto libero e nuoto sportivo le altre strutture che non comportano particolari limitazioni alla loro pratica. In questo ultimo mese i ragazzi sono stati costretti ad utilizzare spazzi d’acqua non adeguati alla loro disciplina a causa della scarsa profondità dell’acqua (140 / 160 cm) nella piscina Iolo e di Mezzana, con una riduzione mensile di 6 ore di allenamento e fruibili in orari non consoni (21:00-22:30) a dei ragazzini di 12/13 anni, comportando il loro rientro a casa oltre le 23. Nonostante le varie mail inviate da noi genitori in data 30 Settembre, indirizzate alla società sportiva, al servizio sport del comune di Prato e all’assessore allo sport di Prato Luca Vannucci, con le quali chiedevamo i tempi di ripristino del pallone e un’alternativa consona per gli allenamenti degli atleti, non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta o l’evidenza della presa in carico del problema. Siamo quindi ancora una volta a scrivere nel tentativo di essere notati da chi dovrebbe occuparsi di gestire al meglio questi impianti sportivi per rendere possibile la pratica di uno sport bello e formativo per i nostri ragazzi. Ci facciamo carico di tanti costi e sacrifici per supportare questi atleti, lo abbiamo sempre fatto volentieri proprio per la passione che anima i nostri ragazzi, tutti iscritti alla società Azzurra, ma ora la situazione è insostenibile ed ingiusta”.Un trattamento, sottolineano ancora i genitori, che non rispetta la gloriosa storia di questo sport “che ha una lunga tradizione nella nostra città con la creazione della squadra agli inizi degli anni 80 e il raggiungimento di risultati di tutto rispetto come aver giocato in serie C per anni”.