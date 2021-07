08.07.2021 h 20:42 commenti

Pallagrossa, niente partite a Iolo. Trovato altro spazio ma si gioca di giorno e senza pubblico

La sabbia rovinerebbe il manto del Chersoni. Individuata area vicino al palazzetto di Maliseti ma manca l'illuminazione. Interrogazione in Comune di Belgiorno: "Servono certezze"

Cambio di campo per la Pallagrossa, non si giocherà più a Iolo come annunciato il giorno del sorteggio, ma probabilmente a Maliseti accanto al palazzetto dello sport. Non la sera ma nel pomeriggio. La struttura del Chersoni, infatti, non può essere utilizzata, a differenza di quanto annunciato dall'amministrazione comunale, perché la sabbia stesa sul campo seccherebbe e rovinerebbe l'erba.

Ieri 8 luglio il presidente del Comitato Pallagrosa Gabriele Villoresi, ha effettuato un sopralluogo e il campo incolto accanto all'Estraforum sembra possa rispecchiare tutte le caratteristiche tecniche, ora la palla passa al Comune. La struttura, visto che si giocherà senza pubblico, non necessita neppure delle tribune e delle strutture commerciali e ricreative che da sempre accompagnano le partite. Nella nuova location non c'è neppure l'illuminazione quindi le partire saranno disputate nel pomeriggio.

Del resto il bando per la gestione degli eventi è scaduto e l'amministrazione comunale, gestirà direttamente l'edizione 2021. In realtà era stato individuato anche un altro spazio, sempre nel Chersoni accanto al ristorante ma i lavori per realizzare un campo per la pallagrossa, sarebbero stati ingenti visto che a pochi metri scorre un fosso.

“Ringraziamo i gestori del campo di Iolo – ha commentato Villoresi- per la loro disponibilità. Ora i tempi sono veramente stretti e quindi ci auguriamo che non si perda altro tempo”.

Il presidente del comitato si spinge oltre e lancia una proposta al Comune: “Si potrebbe realizzare una struttura permanente, che non sia solo per la Pallagrossa ovviamente, ma che possa essere utilizzata per tutti gli sport dove serve la sabbia, a partire dal beach volley. Anche dal punto di vista dei costi sarebbe fattibile, in tempi brevi si ammortizzerebbero attraverso l'affitto della struttura che risulta molto appetibile visto che non esistono strutture simili nelle vicinanze”.

Intanto il caso Pallagrossa approda in Consiglio comunale con un'interrogazione del capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno: “Avendo a cuore la salvaguardia della nostra storica tradizione - dice - ho presentato un'interrogazione per chiedere, certezze sullo svolgimento dell'edizione 2021 del Torneo e il luogo dove sarà disputato. Inoltre capire i tempi di realizzazione del campo di gioco e i fondi stanziati per quartieri che hanno già iniziato da tempo gli allenamenti e sono pronti per disputare questa nuova edizione. Infine capire se ci potrà essere la possibilità di avere il pubblico sugli spalti in quanto per i concerti previsti nello stesso mese di settembre vi sarà un pubblico limitato".

