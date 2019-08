28.08.2019 h 17:00 commenti

Palla Grossa: una campionessa olimpica sarà la madrina dell'edizione 2019

Arianna Errigo, oro a squadre nel fioretto a Londra 2012, consegnerà il palio al quartiere vincitore

Sarà l'olimpionica di scherma Arianna Errigo la madrina della prossima edizione della Palla Grossa, in programma nell'arena allestita in piazza del Mercato Nuovo il prossimo sabato 7 settembre e sabato 14 quando si disputerà la finale. L'atleta, medaglia d'oro nel fioretto a squadre ai Giochi di Londra 2012, consegnerà alla squadra vincitrice il Palio la sera della finalissima. "Siamo molto orgogliosi di questa presenza - dice Gabriele Villoresi, presidente del Comitato dell'Antico Gioco della Palla Grossa -, anche perché quest'anno ci sono tanti eventi collaterali dedicati allo sport. Sono state tante le società sportive pratesi che hanno chiesto di poter partecipare alle varie iniziative".

Il rapporto tra Arianna Errigo e Prato è molto stretto. L'atleta era già stata in città lo scorso 19 gennaio, quando aveva acquistato l'abito da sposa per il suo giorno più bello proprio in un atelier pratese. In quella occasione Errigo era stata ricevuta anche in palazzo comunale dal sindaco e dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Marco Grandini, dato che l'atleta fa parte del gruppo sportivo dell'Arma.