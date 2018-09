08.09.2018 h 07:24 commenti

Palla Grossa, staccati mille biglietti per le due semifinali

Ruspe e camion stanno preparando l'arena che ospiterà domani sera la partita dei Rossi contro i verdi alle 18 e dei Gialli contro gli Azzurri alle 21. Lunedì dalle 7 alle 17 chiuso il tratto di viale Galilei fra via Protche e la rotonda del ponte Datini

Un migliaio di biglietti venduti per le due semifinali della Palla Grossa che si terranno domani, domenica 9 settembre. Alle 18 i Rossi (Quartiere Santa Trinita) sfideranno i Verdi (Quartiere San Marco), alle 21 si affronteranno i Gialli (Quartiere Santo Stefano) e gli Azzurri (Quartiere Santa Maria). Il 15 settembre alle 21, invece, si giocherà la finale, biglietti in vendita a partire da lunedì 10 settembre.

Intanto camion e ruspe sono al lavoro in piazza del Mercato Nuovo per allestire l’arena, quest’anno più corta rispetto alle precedenti edizioni. Il cantiere ha creato qualche problema alla viabilità e soprattutto ai clienti di Terra di Prato che hanno avuto difficoltà a trovare un parcheggio. La nuova gestione della Palla Grossa, affidata alla società romana La Platea, prevede anche l’allestimento di un'area giochi per i più piccoli, stand di street food e piccolo artigianato (aperti dalle 17 in poi) e un'area spettacolo dove band emergenti del territorio pratese potranno esibirsi e partecipare al "Palla Grossa Band Contest". Il sindaco ha firmato anche un’ordinanza che impone agli esercizi di somministrazione che si affacciano su Piazza del Mercato Nuovo, il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, con l'ulteriore prescrizione di vendere le bottiglie di plastica prive di tappo.L’allestimento durerà fino al 16 settembre, per tutta la settimana quindi, divieto di parcheggio di fronte agli immobili tra i civici 13 e 32, il vialetto di scorrimento tra via Bresci ed il civico 6 della stessa piazza e il quadrante lungo viale Galilei fino ai bagni pubblici, limitatamente alla porzione tra il vialetto di di collegamento tra via Bresci e il civico 6.

Il traffico diretto verso via Petri /via Angiolini sarà deviato in viale Galilei, via Targetti, via Abati, via Petri e via Angiolini. In via Angiolini e in piazza del Mercato Nuovo tra via Bologna e il civico 13 ci sarà il doppio senso di circolazione.

Lunedì 10 settembre invece il tratto di viale Galilei fra via Protche e la rotonda di viale Galilei resterà chiuso al traffico dal 7 alle 17 dove verranno trasferiti i cento banchi del mercato che generalmente occupano lo spazio dell'arena.Il traffico, diretto verso il centro, verrà deviato su via dei Ciliani per poi raggiungere piazza Ciardi, mentre quello in direzione opposta dovrà passare da piazza san Marco, stazione e poi procedere su via Machiavelli. Nessun problema, invece, per il 17 settembre; per quella data l’arena sarà smontata e il mercato settimanale si svolgerà regolarmente.



