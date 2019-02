22.02.2019 h 11:37 commenti

Palla Grossa: sorteggio il 6 aprile, decise anche le date delle partite

L'accoppiamento delle squadre avverrà nell' ambito di una due giorni dedicata agli sbandieratori. Le semifinali sabato 7 settembre alle 18,30 e alle 21 e la finale il 14 sempre in piazza del Mercato Nuovo

a.a.

La macchina della Palla Grossa si è messa in movimento: il 6 aprile in piazza del Comune avverrà il sorteggio per l'accoppiamento delle squadre, le due semifinali si terranno il 7 settembre alle 18,30 e alle 21 mentre la finale sarà disputata il sabato successivo 14 settembre sempre in piazza del Mercato Nuovo. I banchi del mercato che occupano lo spazio destinato all' arena lunedì 9 settembre verranno spostati, come lo scorso anno, in viale Galilei.Si ripete, dunque, lo schema dell'edizione 2018 con una novità; il sorteggio viene inserito nell' ambito di una due giorni dedicata agli sbandieratori organizzata dall' associazione Valmarina che lavora con gli studenti di alcune scuole pratesi. “ Questo – ha spiegato l'assessore allo sport Simone Faggi – è l'anno del consolidamento della Palla Grossa, lo scorso anno abbiamo visto i risultati e quindi continuiamo sulla stessa strada”.Soddisfazione anche dal Comitato dell'antico gioco della Palla Grossa: “Ci sono tutte le premesse – ha spiegato il presidente Gabriele Villoresi – perchè questa edizione sia un successo, l'associazione La Platea a cui è stata affidata l'organizzazione sta già lavorando agli eventi collaterali. Questa volta i tempi sono giusti”.