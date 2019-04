06.04.2019 h 18:21 commenti

Palla Grossa, sorteggiati gli accoppiamenti per le semifinali dell'edizione 2019

Le sfide andranno in scena sabato 7 settembre alle 18.30 e alle 21 nell'arena di piazza del Mercato Nuovo e vedranno i Rossi affrontare gli Azzurri e i campioni in carica Verdi contro i Gialli

Sorteggiati questo pomeriggio, 6 aprile, in piazza delle Carceri, gli accoppiamenti per le squadre che disputeranno le semifinali dell'edizione 2019 dell'antico Gioco della Palla Grossa in programma sabato 7 settembre alle 18.30 e alle 21 nell'arena di piazza del Mercato Nuovo.

Saranno i Rossi di Santa Trinita contro gli Azzurri di Santa Maria e i Verdi di San Marco contro i Gialli di Santo Stefano le squadre che si affronteranno.

La finale per il primo posto è in programma sabato 14 settembre. I campioni in carica sono i Verdi di San Marco.