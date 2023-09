04.09.2023 h 14:52 commenti

Palla Grossa scendono in campo anche le tessitrici: sfida all'ultimo colpo di telaio

Ritorna la tradizionale sfida fra le tessitrici che realizzeranno un tessuto con i colori dei quartieri. Il telaio a mano è stato concesso dal Buzzi, vince chi tesse la tela più lunga

Doppia sfida per l'antico gioco della Palla Grossa mentre in campo i calciatori si sfidano a colpi di poste, in tribuna le tessitrici a colpi di telaio. "Anche questa è un'antica tradizione che finalmente siamo riusciti a riportare - spiega Gabriele Villoresi presidente del comitato Gioco della Palla Grossa- posizioneremo il telaio fra le tribune e poi daremo il fischio d'inizio a entrambe le competizioni"

Quattro le tessitrici che indosseranno, o meglio tesseranno i colori dei quartieri: Alice Bettini, Roberta Cioni, Stefania Marinaccio, Susanna Musztrai. "Il telaio è stato prestato dall'istituto Buzzi - continua Villoresi - mente il professore Della Rovere farà parte della giuria. Vincerà chi avrà realizzato il pezzo più lungo".

La prima sfida il 9 settembre fra la tessitrice degli Azzurri e quella dei Gialli, la seconda il 10 fra Verdi e Rossi, il 16 la finale che potrebbe avere un andamento diverso e trovarsi in finale tessitrici non abbinate alle squadre. Intanto anche per loro è iniziato l'allenamento proprio nei locali della scuola di viale della Repubblica, come da tradizione indosseranno la "divisa" uno spolverino e una gonna a ruota.