Saranno i Verdi di San Marco a giocarsi con i Gialli di Santo Stefano il titolo della Palla Grossa 2023. Sfuma, quindi, il sogno dei Rossi di calare il poker di vittorie consecutive, dopo aver trionfato nelle ultime tre edizioni, mentre per i Draghi è stata l'occasione di vendicarsi dopo i ko degli scorsi anni.

La semifinale disputata ieri sera, 10 settembre, nell'arena di piazza del Mercato Nuovo è stata sicuramente molto più combattuta rispetto a quella andata in scena 24 ore prime e chiusa con il trionfo dei Gialli sugli Azzurri ( LEGGI ). I Verdi hanno prevalso per 18-9 sui calcianti di Santa Trinita, conquistando così il diritto a disputare la finalissima, in programma sabato prossimo alle 21. E' stata una gara tirata, al di là di quello che dice il punteggio finale, disputata davanti al pubblico delle grandi occasioni che ha mandato tutti esauriti i posti disponibili sulle tribune. Tensione anche in campo con ben quattro calcianti espulsi.