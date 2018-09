03.09.2018 h 13:41 commenti

Palla Grossa, oggi parte l'allestimento dell'arena in piazza del Mercato Nuovo

Le semifinali saranno giocate domenica alle 18 e alle 21. La finalissima sabato 15 settembre e nel corso della settimana musica, street food e giochi per bambini. Sabbia nuova

Inizia oggi, 4 settembre, l'allestimento dell'arena da quasi duemila posti per la Palla Grossa in piazza del Mercato Nuovo in vista delle semifinali del 9 settembre e della finalissima del 15 settembre. L'edizione 2018 è stata presentata ieri in palazzo comunale dall'amministrazione comunale alla presenza dell'associazione Palla Grossa, dei rappresentanti delle 4 squadre-rioni e dell'associazione La Platea di Roma che ha vinto il bando per la gestione. E' sicuramente l'edizione decisiva per capire se questa manifestazione avrà ancora un futuro anche considerando che le casse comunali metteranno sul piatto fino a un massimo di 85mila euro.

Le premesse, almeno al momento, non sono delle migliori, perchè a 5 giorni dal fischio d'inizio non sono stati forniti dati sulle vendite dei biglietti (10 e 12 euro), la promozione dell'evento è scarsa e più volte i rappresentanti dei rioni e dell'associazione hanno criticato il poco tempo a disposizione per organizzare tutto. Quasi un mettere le mani avanti anche se effettivamente l'organizzatore ha potuto iniziare a lavorare sull'evento solo a fine luglio a causa di un bando comunale arrivato troppo tardi. Al presidente Gabriele Villoresi scappa qualche altra frecciata contro i concerti di piazza Duomo "che non rappresentano la tradizione della città al contrario della Palla Grossa" e il numero uno dei Verdi, Mirco Mencaccini, si rammarica "per il boicotaggio, l'astio e l'accanimento dimostrato da una parte della città", ma lo spirito della manifestazione sembra nuovamente positivo dopo l'edizione 2017 funestata dal maltempo, dai ritiri e dalla location infelice dell'ex Ippodromo.

La nuova sabbia, più simile a quella usata dal calcio storico fiorentino, garantirà un gioco più veloce. Tutte le squadre hanno rinnovato i giocatori e lavorato tanto per arrivare al 9 settembre agguerritissimi. Ad esempio i Rossi, spesso ultimi: "Abbiamo ristrutturato tutta la squadra e ci alleniamo a Tavola. - afferma Valerio Fioravanti -Ci sono tanti ragazzi nuovi e stiamo cercando gli spunti che fino a oggi sono mancati. Sfideranno alle 18 di domenica prossima i campioni in carica, i Verdi: "A dispetto dei santi giochiamo anche quest'anno", chiosa Mencaccini. Il rappresentante degli Azzurri, Luca Tocchio, guarda lontano: "Quest'anno abbiamo più adesioni grazie al cambio di location. A mio avviso questa edizione, arrivata troppo tardi, deve essere l'inizio di un percorso che copre tutto l'anno e che punta a dare più radicamento a questa tradizione". Ed è contro gli Azzurri che domenica alle 21, se la vedranno i Gialli, da sempre temutissimi: "La squadra è più che viva" chiarisce il presidente Maurizio Orru.

Tra le due semifinali di domenica e la finalissima del 15 settembre, piazza del Mercato Nuovo si colorerà con giochi per bambini, con 30 banchi tra mercatino e street food con birre artigianali e con la musica del contest per band locali. Al momento sono solo 5, una a sera, ma c'è ancora tempo per iscriversi. Si tratta di The adress, 3bien, B-Boomers, Sound jam, Stanza della musica. La finalissima si giocherà alle ore 21 e sarà preceduta nel pomeriggio dall'esibizione del Gipsy rugby e della Ginnastica Etruria. "E' importante creare delle collaborazioni con le associazioni del territorio - afferma Gabriele Villoresi - quest'anno c'è stato poco tempo ma se ce ne sarà dato modo, in futuro vogliamo potenziare il sistema".

Il vicesindaco Simone Faggi ribadisce che il Comune ci crede davvero, seppur con riserva: "Non è il tempo delle polemiche. Dobbiamo lavorare affinchè il 9 e il 15 settembre ci sia un bello spettacolo. Il gioco si fa non perchè il sindaco si è piccato, ma perchè dietro ogni colore c'è una realtà a cui vogliamo dare linfa. Poi dopo il 15 settembre faremo le dovute valutazioni".

Non è un caso che il bando sia annuale rinnovabile per altri due ma di 12 mesi in 12 mesi.