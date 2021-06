05.06.2021 h 17:18 commenti

Palla grossa in campo a Iolo ma senza pubblico, ecco chi si sfiderà il prossimo 11 settembre

Venerdì il sorteggio delle partite. La finale si terrà il 18 settembre. L'assessore Vannucci: "Il ritorno della competizione, anche se senza pubblico, è un segnale importante di ripartenza per tutti, verso la normalità"

I Gialli di Santo Stefano contro i Rossi di Santa Trinita e gli Azzurri di Santa Maria contro i Verdi di San Marco. Ecco le semifinali dell'edizione 2021 dell'antico gioco della Palla Grossa che si affronteranno sabato 11 settembre. Il sorteggio è avvenuto venerdì 4 giugno in palazzo comunale. Dopo la sospensione del 2020 a causa del Covid, la manifestazione torna in campo seppur senza pubblico. Ed è proprio questo aspetto che ha determinato la scelta di una struttura già esistente per ospitare le partite. Si tratta dell'impianto della Cittadella dello sport di Iolo.La finale per il primo posto è in programma sabato 18 settembre. I campioni in carica sono i Rossi di Santa Trinita."Il ritorno della competizione, anche se senza pubblico, è un segnale importante di ripartenza per tutti, verso la normalità - ha affermato l'assessore allo Sport Luca Vannucci-. La cosa che più conta è tornare a giocare anche con le limitazioni imposte a causa della pandemia, con la speranza e l'intenzione di disputare l'edizione 2022 offrendo lo spettacolo che questa manifestazione merita".Anche i rappresentanti dei quattro quartieri Maurizio Mencaccini, Luca Di Filippo, Luca Tocchio, Michael Ghirlanda e il presidente del Comitato, Gabriele Villoresi, hanno manifestato la gioia nel poter tornare a giocare. "Per tutti noi, per i nostri gruppi - hanno affermato - rappresenta un segnale di ripartenza, fa vedere che noi ci siamo, e anche se privati del pubblico che sicuramente è un aspetto importante della manifestazione, daremo il massimo nell'affrontarci come abbiamo sempre fatto nella speranza di poter presto tornare a giocare davanti ai nostri tifosi".