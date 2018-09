16.09.2018 h 11:21 commenti

Palla Grossa, i Verdi impongono il loro sigillo anche quest'anno

Terzo successo consecutivo, e quarto totale, per il quartiere di San Marco che in finale ha ragione per 18-5 degli storici rivali: i Gialli di Santo Stefano

L'edizione 2018 della Palla Grossa è andata ai Verdi del quartiere San Marco che, nella finalissima disputata ieri nell'arena di piazza del Mercato Nuovo, si sono imposti con un secco 18-5 sui Gialli di Santo Stefano. Un risultato forse bugiardo per quanto visto in campo, con le due squadre che hanno dato vita ad una sfida corretta e molto combattuta. Per San Marco è il quarto sigillo nella Palla Grossa, il terzo consecutivo, segno che ormai sono riusciti a ribaltare i valori con i rivali di sempre: proprio quei Gialli sconfitti ieri e che hanno in bacheca tre edizioni. Circa duemila gli spettatori che hanno assistito alla finale, con gli spalti che hanno offerto un bello spettacolo grazie alle coreografie organizzate dai sostenitori dei due quartieri. Prima della sfida è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare la mamma del tecnico dei Verdi Guido Villani, scomparsa nei giorni scorsi. Proprio a lei i calcianti hanno dedicato il successo.

Edizioni locali collegate: Prato

