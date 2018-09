09.09.2018 h 09:01 commenti

Saranno i Verdi di San Marco ad affrontare i Gialli di Santo Stefano nella finale della Palla Grossa che si disputerà sabato 15 settembre in piazza del Mercato Nuovo.Nella prima partita delle semifinali, giocata oggi domenica 9 settembre alle 18, il rione di San Marco ha vinto di misura 18 a 15 contro i Rossi di Santa Trinita, una partita che si è disputata davanti a un pubblico decisamente poco numeroso.Gli spalti sono rimasti semi vuoti anche nella seconda semifinale dove il risultato è stato decisamente più marcato: 17 per Gialli di Santo Stefano 1 per gli Azzurri di Santa Maria. Nella tribuna dei Gialli a fine partita è comparso uno striscione contro Paolo Toccafondi.La finale, dunque, la stessa del 2016, stando ai risultato di questa sera sarà molto agguerrita. Lo scorso anno, invece all'ex Parco dell'Ippodromo si sono affrontati iVerdi di San Marco, campioni in carica, e i Rossi di Santa Trinita. Da domani saranno in vendita i biglietti per la finalissima.“Sono soddisfatto della serata – commenta Gabriele Villoresi presidente del Comitato Antico gioco della Palla Grossa- certo la prima partita è stata più avvincente, stupisce un po' il capotto degli Azzurri. Mi è sembrato anche che ci fosse una buona affluenza di pubblico, circa 2000 persone in tutta la serata. Ora ci aspettano tanti eventi in piazza del Mercato Nuovo per tutta la settimana”.