02.10.2023 h 15:13 commenti

Festa di San Michele, asso piglia tutto per il rione Celeste

Sono i colori dell'Arcangelo ad aggiudicarsi sia il Palio dei Ciuchi sia il primo posto per la performance del teatro di strada. Sold out per i biglietti in tribuna, affluenza record per tutti e tre i giorni

Un'edizione speciale per il San Michele, la tradizionale festa organizzata dal Comitato San Michele e dal Comune di Carmignano. Il rione celeste dell'Arcangelo sbaraglia tutti aggiudicandosi il primo posto sia nelle performance del teatro di strada sia nella tradizionale corsa del Palio dei ciuchi. Non solo, i tre giorni di festa hanno registrato il tutto esaurito con i posti in tribuna sold out e tantissime persone nelle vie trasformate per l'occasione in un enorme teatro all'aperto. Una giornata intensa quella di ieri che è iniziata con il corteggio storico Storico della Regione Toscana per poi proseguire con , il Corteo rievocazione storica e l’ esibizione degli sbandieratori del Gruppo Storico Carmignano. Spazio poi alle quattro sfilate a tema i Bianchi con ‘Tra i sospiri degli alberi', i Gialli con ‘Al di là del bene e del male 2’, poi i Celesti con ‘Inferno e Paradiso’, e i Verdi con ‘Cogito et volo, ergo libero sum. Ad annunciare il vincitore in tarda sera il sindaco Edoardo Prestanti che ha consegnato al rione la statuetta lignea rappresentante il Patrono Michele, donata al comitato da Fatighenti.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus