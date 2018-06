14.06.2018 h 13:23 commenti

Paline "intelligenti" per sapere quando passerà l'autobus, ecco dove saranno posizionate

Al momento sono 8 e saranno installate alle fermate più frequentate. Saranno pronte a settembre. In arrivo anche l'app gratuita per "tenere sotto controllo" tutti i mezzi in servizio

Da settembre prossimo stop alle lunghe attese alle fermate dell'autobus. Arrivano le paline intelligenti. Si tratta di pannelli elettronici affissi alle pensiline che indicano l'ora esatta di arrivo del mezzo pubblico. In base all'accordo-ponte tra Regione e Cap, al momento a Prato ne arriveranno 8 e saranno collocate alle fermate più frequentate. La novità è stata presentata stamani, 14 giugno, in commissione 3, presieduta da Luca Roti, alla presenza dell'assessore alla mobilità Filippo Alessi.

Le paline saranno installate alla stazione centrale alla pensilina della lam Blu in entrambe le direzioni; in viale Veneto, davanti all'ex Coop, per tutte le linee che hanno la fermata in questo punto; davanti alla stazione del Serraglio, tra via Cavallotti e via Magnolfi; alla fermata in uscita da via Sant'Antonio, a ridosso dei giardini della Passerella; in piazza Ciardi, lato via Bologna, sia per i mezzi urbani che per quelli extraurbani; in via Suor Niccolina nella viabilità d'accesso all'ospedale per le linee Lam arancione e 10 in entrambe le direzioni e lam blu in direzione ospedale; davanti all'ingresso dello stesso ospedale per la sola lam blu; Porta Leone per le linee lam arancione, 12 e 9 che qui hanno il capolinea. L'installazione inizierà già nelle prossime settimane. L'attivazione è prevista a settembre per la riapertura delle scuole.

Questa è la prima tranche. Poi ne saranno installate altre, non solo in città ma anche in provincia. L'idea è di metterne almeno una per comune.

Dove non arriverà la pensilina ci penserà la tecnologia. A breve Cap attiverà un'app scaricabile gratuitamente da ogni utente sul proprio telefonino, per verificare in ogni momento quanti minuti mancano al passaggio dell'autobus da una determinata fermata. Tale servizio sarà utilizzabile da gennaio 2019, ma l'app sarà scaricabile già in autunno per avere a portata di mano gli orari di tutte le linee.

E.B.