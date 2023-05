12.05.2023 h 07:53 commenti

Palestra San Paolo, consegna slittata ai primi del 2024. Ancora problemi per gli spazi delle scuole superiori

Il palazzetto coofinanziato fra Provincia e Comune non sarà pronto per l'inizio del prossimo anno scolastico. Incontro con i presidi per organizzare le aule, restano problemi al Dagomari, Livi e Brunelleschi. Ciambellotti reggente all'Ic Marco Polo

Tante incertezze il prossimo anno scolastico per la suddivisione degli spazi delle superiori e una sola certezza: il palazzetto dello sport al polo di San Paolo non sarà pronto per settembre, la consegna slitta almeno ai primi mesi del 2024.

A rallentare il cantiere della doppia palestra, cofinanziata da Provincia e Comune, problemi legati alla viabilità che,quindi, non permettono neppure agli atleti di pallavolo e basket, ritmica e artistica (a queste discipline sono indirizzate le strutture fuori orario scolastico) di utilizzarle. Ovviamente nessuna agibilità neppure per gli studenti di Marconi, Livi e Rodari che per l'anno 2023/24 continueranno ad utilizzare la palestra di via Roma oppure la piscina di San Paolo.

Al Marconi, quindi, il problema della mancanza delle aule che sarebbe sorto, per assurdo, dal momento in cui la palestra fosse stata consegnata non esiste più. “Avevo chiesto delle classi in più – spiega il preside Paolo Cipriani – proprio perchè utilizzando una palestra lontana a turno due classi non rientrano in sede e quindi vengono utilizzate da altri”.

Più problematica la situazione al Dagomari dove, dalla Provincia si aspettano ancora soluzione alle tre aule che mancano a causa di un conteggio errato di organizzazione durante il cantiere per l'adeguamento antisismico della sede centrale a San Giusto. “Stiamo cercando insieme alla Provincia – ha spiegato la dirigente scolastica Claudia Del Pace – una soluzione, ma non è facile, comunque il problema si pone solo fino a novembre, poi dovremmo riuscire a sistemare definitivamente la questione”. All'appello delle scuole in carenza di spazi non poteva mancare il Livi, nonostante abbia due classi in meno “Con il Pnrr – ha sottolineato la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti – riqualifichiamo i laboratori che erano stati utilizzati come classi. Mentre al Brunelleschi mancano sempre quattro aule. Ancora una volta saremo dislocati in diverse sedi. Creando ulteriori difficoltà a tutti”.

Richieste che sono state presentate in un incontro in Provincia tra dirigenti scolastici e presidente Simone Calamai, dove però non si è fatto accenno alla nuova sede del Brunelleschi a Montemurlo che da anni si aspetta. E sempre in tema scolastico Maria Grazia Ciambellotti fino a giugno riprende la reggenza dell'Ic Marco Polo, interrotta esattamente un anno fa , subentra al posto di Maria Ramunno

Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

