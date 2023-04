20.04.2023 h 14:16 commenti

Palestra del liceo Copernico, al via il cantiere per la sistemazione del tetto

I lavori finanziati dalla Provincia con 135mila euro, termineranno fra tre mesi e risolveranno definitivamente il problema delle infiltrazioni. L'edificio resta agibile sia per l'attività scolastica sia per quella delle società

Aperto il cantiere per la sostituzione della copertura della palestra del liceo Copernico.

Un intervento finanziato dalla Provincia con 135mila euro che risolverà in modo definitivo il problema delle infiltrazioni. La conclusione dei lavori è prevista fra tre mesi. Nel frattempo la struttura resta agibile sia per gli studenti sia per le associazioni che la utilizzano nelle ore pomeridiane e serali. Un intervento che segue quello della messa in sicurezza della copertura dell' edificio principale. Questa mattina 20 aprile, il presidente della Provincia Simone Calamai insieme al dirigente scolastico Stefano gestri hanno effettuato un sopralluogo.