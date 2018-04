05.04.2018 h 12:44 commenti

Palestra agibile a singhiozzo: niente lezione se piove. Protestano i genitori

Ancora problemi nella struttura della scuola media Zipoli: ieri sera durante l'allenamento di pallavolo i custodi hanno dovuto mettere i secchi per raccogliere l'acqua dal tetto. Oggi un sopralluogo dei vigili del fuoco richiesto dai genitori

Apertura a singhiozzo per la palestra delle scuole Zipoli a Galciana: se piove viene chiusa a causa delle infiltrazioni che provengono dal tetto, in caso di sereno l’attività sportiva è regolare. Il problema nasce quando, come ieri sera 4 marzo, improvvisamente si scatena un temporale durante gli allenamenti di pallavolo; bisogna quindi correre ai ripari con secchi e bacinelle. “Non è possibile che si proceda in questo modo – spiegano i genitori delle atlete – ieri sera quando siamo arrivati la situazione era insostenibile, così questa mattina abbiamo chiesto ai vigili del fuoco di fare un sopralluogo per verificare l’agibilità della struttura”.In tarda mattinata una squadra si è presentata a scuola per fare i controlli del caso. Intanto l’assessore ai lavori pubblici Valerio Barberis ribadisce che sono in corso gli interventi per risistemare il tetto. “E’ una situazione nota che stiamo cercando di risolvere, purtroppo quando piove il cantiere si ferma. Una modalità che abbiamo più volte spiegato ai genitori. Prima delle vacanze di Pasqua abbiamo riaperto la palestra visto che non pioveva, inoltre i nostri tecnici hanno verificato che non ci sono problemi per l’incolumità dei ragazzi”.