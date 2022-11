25.11.2022 h 10:20 commenti

Palazzo Vaj apre le porte ai cittadini per la Giornata delle Professioni

Tante iniziative nello storico edificio che ospita le sedi di ben otto Ordini e Collegi professionali, un'esperienza che non ha eguali nel resto d'Italia. Nel programma visite guidate, musica con la Scuola Verdi e la possibilità di attivare Spid e Pec

Una festa per la città, per raccontare l’esperienza - unica in Italia - del Palazzo delle professioni, la casa dove vivono insieme otto tra Ordini e Collegi in rappresentanza di circa 5 mila professionisti. Per questo sabato 3 dicembre si celebrerà la Giornata delle Professioni: lo storico palazzo Vaj, in via Pugliesi, aprirà le sue porte per tutti i cittadini. Sarà possibile incontrare i presidenti degli ordini e dei collegi per sapere di più delle loro professioni, scoprire i segreti che riguardano la storia e l’architettura del palazzo, seguire un concerto corale della scuola di musica Verdi e persino attivare, gratuitamente, lo Spid o una casella di posta certificata.

La manifestazione è stata presentata dal presidente Filippo Ravone con Lulghennet Teklé (Architetti), Maurizio Piero Betti (Avvocati), Sabina Mucci (Consulenti del lavoro), Alessandro Pieraccini (Collegio dei geometri), Marco Dominici (Periti industriali). Assenti giustificati Pietro Brandi (Federfarma) e Alessandro Claudio Bigagli (Ingegneri).

“La Giornata delle professioni sarà ripetuta ogni anno e nasce dalla volontà forte di dialogo con la città - ha sottolineato Ravone - i professionisti non vivono in un mondo parallelo ma vogliono fare la loro parte accanto ai cittadini, alle imprese al terzo settore”.

Negli eleganti spazi recuperati, grazie a un accurato e sapiente restauro, hanno sede gli ordini degli Architetti, degli Avvocati, dei Commercialisti, dei Consulenti del Lavoro, dei Farmacisti, degli Ingegneri, dei Periti industriali e il Collegio dei Geometri. Il palazzo venne inaugurato nel 2010 e l’iniziativa del 3 dicembre, vuol essere anche un’opportunità per celebrare il decennale che, a causa della pandemia, è purtroppo passato in sordina. La Giornata delle Professioni vede il sostegno e il contributo di TosNet.it e dell’Agenzia Reale Mutua di Sandretti.

Ed ecco il programma del 3 dicembre. Alle 15 è prevista l’apertura delle sedi degli ordini. Le esperte di FareArte guideranno chi lo desidera alla scoperta della bella storia di Palazzo Vaj che è anche sede dell’Arte della Lana, oltre che della Monash University (visite programmate alle 15.30 e alle 17.30 con prenotazione obbligatoria sul sito www.palazzodelleprofessioni.it). Sarà il coro giovanile della scuola di musica Giuseppe Verdi, diretto da Rossella Targetti, il protagonista del concerto in programma alle 16.30 (al pianoforte il maestro Massimiliano Calderai).

Nel corso di tutto il pomeriggio, grazie all’impegno di Tos.Net.it, sarà operativo uno sportello per l’attivazione gratuita e immediata di Spid, Pec e firma digitale. Chiusura alle 19, con il brindisi di auguri, e il saluto dei padroni di casa, i presidenti di ordini e collegi.