21.04.2022 h 17:25 commenti

Palazzo Pretorio promuove due giorni dedicati all’arte e alla cultura per il ponte del 25 aprile

Domenica in programma una visita guidata ai luoghi più suggestivi della città, con un aperitivo sul camminamento del Cassero medievale. Lunedì una speciale visita guidata dedicata a Donatello

In occasione del "ponte" del 25 aprile, il Museo di Palazzo Pretorio promuove una due giorni ricca di eventi culturali alla scoperta di Prato, dei suoi luoghi più suggestivi e delle sue collezioni d'arte.

Si parte domenica 24 aprile, con una speciale visita guidata del centro cittadino e dei suoi tesori; l'iniziativa rientra tra gli eventi promossi da "Tu la conosci Prato?" il ciclo di appuntamenti promossi dal Comune di Prato e organizzati dal Museo di Palazzo Pretorio. Il ritrovo e la partenza dell'itinerario sono previsti al Castello dell'Imperatore alle 16.30; il percorso prevede una visita guidata al Castello dell'Imperatore, al Cassero medievale, al Duomo, a piazza San Marco, alle mura medievali e all'ex Cimatoria Campolmi. La visita terminerà con un aperitivo sul camminamento del Cassero medievale.

Lunedì 25 aprile invece sarà possibile sia visitare il Cassero, che sarà aperto in via eccezionale al pubblico, che partecipare alle 17 ad una visita guidata alle opere 'donatelliane' del Museo di Palazzo Pretorio; un evento speciale, organizzato dal Pretorio, nell'ambito del progetto "Donatello in Toscana", promosso dalla Fondazione Palazzo Strozzi, che propone itinerari sulle tracce del 'maestro dei maestri' e delle sue opere in tutte le sedi museali sparse sul territorio regionale che hanno contribuito, con dei prestiti, alla realizzazione della mostra. Con il prestito dell'opera "Madonna con Bambino tra due angeli", lavoro giovanile di Donatello, infatti anche il Museo di Palazzo Pretorio ha contribuito all'imponente mostra "Donatello, il Rinascimento", ospitata presso Palazzo Strozzi e il Museo Nazionale del Bargello di Firenze.