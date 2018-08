21.08.2018 h 15:35 commenti

Palazzo di giustizia, temperature da solleone: Asl al lavoro per verificare la salubrità degli ambienti

L'impianto di condizionamento funziona poco e male, è così da anni. A maggio due avvocati si sono sentiti male per il caldo eccessivo. Tecnici del dipartimento di Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro stanno monitorando uffici, aule e altri spazi già dalla settimana scorsa. I risultati saranno poi inviati al ministero della Giustizia

Caldo rovente, aria soffocante, temperature da solleone: sembrano forni le aule e gli uffici del Palazzo di giustizia. Tutta colpa dell'impianto di condizionamento che – il ritornello è lo stesso da anni – non funziona. Troppo vecchio per garantire un microclima adeguato, c'è poco da fare. Lamentele, proteste, richieste di intervento non hanno trovato risposta neppure questa estate ma la prossima lettera che arriverà al ministero della Giustizia conterrà qualcosa in più: il certificato di salubrità – o chissà se sarebbe meglio dire di insalubrità – che la Asl rilascerà al termine delle misurazioni delle temperature che sono in corso dalla settimana passata. I tecnici del dipartimento di Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Centro stanno monitorando la situazione in diversi ambienti della procura e del tribunale: uffici, aule, corridoi, sale d'attesa. Nei prossimi giorni, al termine del lavoro, saranno consegnati i risultati al procuratore Giuseppe Nicolosi che ha chiesto il monitoraggio dopo che due avvocati, lo scorso 31 maggio, si sono sentiti male e hanno avuto bisogno dell'intervento dell'ambulanza a causa del caldo eccessivo. E visto che fino ad allora nessuna richiesta di intervento era stata recepita, ecco l'idea di documentare nero su bianco la situazione perché lo dice la legge che il datore di lavoro è obbligato a tutelare la salute psicofisica dei propri dipendenti. I misuratori di temperatura della Asl hanno rilevato in alcuni uffici della procura trentuno gradi, decisamente troppi se si considera che il livello ottimale viene indicato tra 19 e 24. Il monitoraggio prende in esame, ovviamente, anche altri fattori come, ad esempio, umidità, areazione del locale, illuminazione, superficie, finestre.Resta che il caldo dentro il Palazzo di giustizia è un problema tanto che ognuno si è arrangiato come meglio ha potuto portandosi il ventilatore da casa o addirittura il condizionatore portatile perché, soprattutto negli uffici di dimensioni molto ridotte con 3-4 postazioni di lavoro, la condizione diventa ancora più insopportabile.