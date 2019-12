05.12.2019 h 14:15 commenti

Palazzo di giustizia pieno di problemi, la Camera penale proclama lo stato di agitazione

Documento degli avvocati per denunciare le criticità degli uffici giudiziari dopo l'ultima magagna dell'unico ascensore in funzione per il pubblico. Il presidente Terranova: "Siamo pronti all'astensione se non riceveremo risposte". L'onorevole Silli subito mobilitato: "Ho convocato in aula il ministro Bonafede"

Grane anche per l'unico dei quattro ascensori per il pubblico in funzione al Palazzo di giustizia. Ieri, mercoledì 4 dicembre, uno dei pannelli di acciaio del rivestimento interno si è staccato e ha colpito uno degli occupanti che ha riportato una ferita alla testa ( leggi ). Un incidente non da poco ma c'è anche da dire che non è certo questa una delle peggiori magagne del Palazzo di giustizia di Prato. Il fatto però – come scrive la Camera penale di Prato - “testimonia ancora una volta, ammesso che ce ne fosse bisogno, lo stato di estremo abbandono e degrado in cui versa l'edificio”. Gli avvocati non ci stanno e di fronte alle annose criticità degli uffici giudiziari proclamano lo stato di agitazione. “Se non arriveranno risposte concrete ai tanti problemi che tutti dobbiamo sopportare – il commento del presidente della Camera penale, Gabriele Terranova – adotteremo forme di protesta più incisive come l'astensione”.E' la stessa Camera penale a sottolineare che proprio in questi giorni il presidente del tribunale ha adottato un ordine di servizio che indica nelle 14 la conclusione delle udienze a causa carenza di personale amministrativo. “Altra criticità – si legge nel documento degli avvocati – il fatto che nel nostro tribunale non vengono affissi fuori dalle aule di udienza i ruoli dei processi del giorno come invece prevede il codice e come imporrebbero anche evidenti esigenze di rispetto dell'utenza che ovviamente stenta ad orientarsi se non è adeguatamente informata su quale sia l'aula nella quale è chiamata a comparire”. Il problema sta nel poco personale in servizio che deve occuparsi di tante incombenze. E a proposito di personale, la Camera penale aggiunge: “Pare che alcune unità di personale assegnate al tribunale di Prato negli ultimi mesi, seppure non sufficienti a colmare le rilevanti carenze di organico, abbiano chiesto e ottenuto il trasferimento ad altre sedi”.Il documento degli avvocati, che sarà trasmesso al ministero della Giustizia, al consiglio dell'Ordine e ai dirigenti degli uffici giudiziari, vuole richiamare l'attenzione su problemi vecchi di anni e evidenziare che intanto “il Governo racconta che risolverà i problemi della giustizia con riforme che calpestano i diritti dei cittadini, come quella che entrerà in vigore a gennaio che abolisce la prescrizione dopo la sentenza di primo grado condannando tutti a interminabili attese per vedere conclusi i processi penali sempre che, nel frattempo, non vengano dichiarati inagibili i tribunali”. “Chiediamo che si urgentemente predisposto un piano di intervento che fornisca precise indicazioni su tempi e modalità con cui il Governo intende sopperire alle criticità strutturali degli uffici giudiziari pratesi – dice l'avvocato Terranova – se non ci saranno novità lo stato di agitazione sarà solo l'anticamera di forme di protesta più forti”.Sulla questione interviene l'onorevole Giorgio Silli: "Il tribunale di Prato è ridotto in condizioni non degne di un Paese sviluppato - le sue parole - dopo aver ricevuto il documento degli avvocati, ho deciso di convocare in aula il ministro della Giustizia Bonafede, convocazione urgente per la prossima settimana. Vogliamo risposte per un presidio di giustizia che soffre da anni e che si trova ora addirittura a interrompere gran parte della sua residua funzionalità. Siamo stanti di promesse mancate".