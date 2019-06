27.06.2019 h 14:11 commenti

Palazzo di giustizia come un forno, procuratore e presidente ordinano l'allontanamento del personale: "Salute a rischio"

Temperature altissime, aria irrespirabile, impianto di condizionamento a scarto ridotto per un guasto vecchio di anni. Il caldo soffocante ha spinto i vertici del tribunale e della procura a firmare la disposizione di sgombero. Garantite solo le attività urgenti che non possono essere rinviate

Una disposizione indirizzata a tutti i dipendenti e ai magistrati del Palazzo di giustizia per allontanarli dal posto di lavoro. Praticamente una sorta di ordine di sgombero. La causa? Le condizioni climatiche non idonee all'ambiente lavorativo. Le temperature altissime degli ultimi giorni non garantiscono più la salubrità dell'aria e ecco che il presidente del tribunale Francesco Gratteri e il procuratore Giuseppe Nicolosi hanno deciso di allontanare i dipendenti oggi e domani, venerdì 28 giugno. Resteranno al loro posto solo i lavoratori e i magistrati che si occupano degli adempimenti e delle procedure che non possono essere in alcun modo sospese o rinviate, per tutti gli altri se ne riparlerà lunedì. La decisione, comunicata anche all'Ordine degli avvocati, è stata presa durante la conferenza permanente che ha riunito i soggetti preposti alla sicurezza e alla manutenzione del Palazzo di giustizia. Un edificio con una sfilza lunghissima di magagne tra le quali il cattivo funzionamento dell'impianto di condizionamento: l'aria si raffredda poco al primo e al secondo piano, per niente al terzo, sede della procura. Qui ognuno si è organizzato come meglio ha potuto con condizionatori portatili e ventilatori. La situazione, però, è difficile. Il termometro sfiora in alcuni uffici i 40 gradi, stessa temperatura rilevata dai tecnici della Asl intervenuti per monitorare quanto denunciato dai lavoratori tramite il sindacato. Lo sgombero dei dipendenti è una soluzione sì clamorosa ma tampone. Ne serve un'altra in grado di ripristinare la salubrità del luogo di lavoro, e sarebbe stata già individuata: il noleggio di un motore che faccia ripartire l'impianto di condizionamento. Lo scoglio da superare è il ministero della Giustizia che deve autorizzare la spesa e se anche questo avvenisse in tempi brevissimi – non più di qualche giorno – si dovrà aspettare metà luglio per vedere arrivare materialmente il motore e metterlo in funzione. Fino ad allora, i dipendenti della procura e del tribunale dovranno arrangiarsi ancora con i ventilatori e con i 'pinguini'. Non solo loro devono affidarsi all'arte dell'arrangiarsi in un edificio che ha quattro ascensori per il pubblico ma solo uno funzionante, che ha bagni che quando va bene sono senza luce oppure con la porta che non si chiude, che ha pareti scrostate dalle infiltrazioni, che ha i controsoffitti che cadono a pezzi, dove la sicurezza agli ingressi è garantita da un metal detector portatile e chi più ne ha più ne metta. Un Palazzo di giustizia che ha 37 anni ma è come se ne avesse il doppio e per il quale la manutenzione ordinaria è pressoché inesistente, figurarsi quella straordinaria. Le richieste e gli appelli al ministero e alla politica di ogni colore sono stati tantissimi, le risposte pochissime e mai risolutive. Attualmente ci sono due finanziamenti: uno da un milione 100 mila euro per la messa a norma dell'edificio e il rilascio della certificazione antincendio, un altro da 350mila euro per il sistema antintrusione. Soldi fermi in attesa che la burocrazia faccia il suo corso.

nt