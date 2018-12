10.12.2018 h 09:48 commenti

Palazzo di giustizia ancora senza elettricità dopo il black out di ieri: tutta l'attività è paralizzata

Udienze rinviate, intercettazioni telefoniche bloccate, uffici fermi. Un lunedì da incubo per gli uffici giudiziari pratesi. Sotto accusa finisce di nuovo la manutenzione che non c’è. Vertice tra il presidente Gratteri e il procuratore Nicolosi

nadia tarantino

Tutto spento, buio completo, paralisi totale. Udienze rinviate, intercettazioni telefoniche bloccate, uffici fermi con il personale autorizzato a tornare a casa. Un lunedì da incubo quello di oggi per il Palazzo di giustizia messo fuori uso dal guasto a uno degli interruttori che controllano il quadro generale dell’energia elettrica. Guasto forse conseguenza del black out che ieri ha interessato la zona di viale della Repubblica. Oggi è successo quello che era già accaduto quattro mesi fa quando ci fu la paralisi totale solo – si fa per dire – per mezza giornata. Il gruppo elettrogeno che non funzionava allora non funziona nemmeno ora.La nuova settimana per gli uffici giudiziari non è cominciata. Se tutto andrà come deve andare, comincerà domani ma non è ancora sicuro. Facilmente immaginabili i disagi con l’elenco dei problemi che si allunga ancora e un Palazzo di giustizia ormai ridotto allo stremo con coperture colabrodo, infissi rotti, ascensori fermi, pareti scrostate, porte rotte. I giudici hanno rinviato tutte le udienze penali, quelle civili non si sono proprio tenute. Avvocati e testimoni hanno affollato l’ingresso alla ricerca di notizie e di rassicurazioni sull’espletamento delle procedure improrogabili. Il caos.Il presidente del tribunale Francesco Gratteri e il procuratore Giuseppe Nicolosi si sono incontrati per capire come sbarcare almeno la giornata di oggi e soprattutto avere contezza dei tempi di riparazione. “Si sta facendo il possibile - le parole di Gratteri stamani - stiamo cercando di far ripartire l’attività”. Sotto accusa è finita di nuovo la manutenzione che non c’è. Per cercare di rimettere in moto gli uffici giudiziari, l'Enel si è offerta di installare un generatore ma ci sono stati problemi logistici e si è ripiegato su un prestito: l'interruttore che serve a riparare il guasto verrà fornito dalla società e appena arriverà quello che il palazzo di giustizia sta aspettando da una ditta di Sansepolcro avverrà la restituzione.Su una delle porte di ingresso, a fine mattina, è comparso l'annuncio del guasto: una ventina di righe scritte a mano e con la firma del presidente Gratteri e del procuratore Nicolosi per spiegare cosa è successo e autorizzare il personale a lasciare anticipatamente il luogo di lavoro.Non sono mancate le battute per sdrammatizzare: “Oggi davvero la giustizia brancola nel buio”, le parole di un avvocato. Tutti a ridere. “Per non piangere”, l’amara replica di un magistrato.