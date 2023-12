11.12.2023 h 12:45 commenti

Palazzo di giustizia al freddo: un guasto all'impianto di riscaldamento allaga il primo piano

Da giorni temperature glaciali e personale costretto a lavorare con il cappotto e le stufette accese. Tecnici già all'opera per ripristinare la normalità. Da anni l'immobile combatte in inverno contro il freddo e in estate contro il caldo

Non c'è pace, non c'è proprio pace per il Palazzo di giustizia di Prato. Tutti e tre i piani sono al freddo da giovedì scorso dopo che l'impianto di riscaldamento è andato in blocco e un tubo si è spaccato allagando diversi locali al primo piano. Temperatura glaciale e personale costretto a lavorare con il cappotto o con le stufette (portate da casa) accese. I tecnici sono al lavoro per riparare il guasto nel minor tempo possibile e restituire al palazzo i gradi sufficienti a non soffrire il freddo e non patire i disagi connessi. Sono (tanti) anni che l'immobile di piazza Falcone e Borsellino combatte contro il freddo d'inverno e il caldo d'estate. Solo una delle tante magagne di un Palazzo di giustizia decisamente malandato con parti di controsoffitti crollati, pareti scrostate, infiltrazioni d'acqua, ascensori guasti, bagni degradati con porte rotte e lampade che non sempre funzionano.