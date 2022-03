25.03.2022 h 13:38 commenti

Palazzo comunale al buio per un'ora, Montemurlo aderisce alla lotta contro il cambiamento climatico

Sabato sera, a partire dalle 20.30, le luci resteranno spente in segno di adesione all'iniziativa mondiale promossa dal Wwf

Il Comune di Montemurlo aderisce a Earth Hour, l’Ora della Terra, la grande mobilitazione globale promossa dal Wwf per dare al mondo un futuro più sicuro, giusto e sostenibile. Domani sera, sabato 26 marzo dalle ore 20.30 alle ore 21.30 le luci del municipio di via Montalese rimarranno spente per un'ora. Un gesto apparentemente semplice come contributo concreto ad un futuro di benessere per le persone e per il Pianeta. Quello appena passato è stato un anno allarmante per il clima: gli eventi estremi e le anomalie si sono moltiplicate, giungendo a nuovi record come quello registrato in Canada in estate, con quasi 50 gradi in alcune località della British Columbia, dopo che l’Onu ha confermato che nel 2020 si sono raggiunti i 38 gradi in Siberia. «Invitiamo tutti i cittadini a fare un piccolo gesto per aiutare l'ambiente. - dice l'assessore all'ambiente Alberto Vignoli - Domani sera spegniamo una luce nelle nostre case o disconnettiamo uno degli apparecchi elettrici che molto spesso rimangono in standby consumando ugualmente risorse, e vinciamo insieme la sfida del cambiamento climatico. Talvolta basta poco per ottenere grandi risultati».

Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus