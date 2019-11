28.11.2019 h 14:47 commenti

Palazzo Buonamici apre le porte con visite guidate, spettacoli e la caccia al tesoro per i più piccoli

La sede della Provincia è uno dei palazzi più belli della città, ma in pochi lo conoscono. A dicembre i primi appuntamenti per scoprire la storia dell'edificio e le stanze segrete affrescate

La Provincia apre le porte di Palazzo Banci Buonamici con un programma di eventi, che inizia a dicembre e durerà per tutto il 2020, per far scoprire ai pratesi la storia di uno dei palazzi più belli della città, ma forse anche uno dei meno noti. “Un’ idea – ha spiegato il presidente della Provincia Francesco Pugelli – per avvicinare i cittadini non solo ad una sede amministrativa, ma anche a un palazzo che racchiude una storia particolari e opere d’arte”.

I visitatori saranno accompagnati per le stanze del palazzo dalle guide di Fare Arte che racconteranno non solo la storia dell’edificio e delle famiglie che lo hanno abitato, ma faranno anche un salto nel tempo rievocando le atmosfere e i giochi. “Questo è uno dei palazzi meno conosciuti della città - commenta la presidente dell’associazione Fare Arte Rossella Foggi – ma non per questo meno ricco di storia, basti pensare che sotto al giardino sono stati trovati resti di epoca medioevale, per noi è dunque una grande soddisfazione poter organizzare qui degli eventi per la città.”

Oltre alla storia anche la musica, con il coro giovanile e le voci bianche della scuola Verdi: “Un’occasione importante – ha ricordato Barbara Boganini sovrintendente della Camerata Strumentale Città di Prato- non solo per i nostri ragazzi che potranno esibirsi in un luogo magico, ma anche per i pratesi che potranno immergersi nell’atmosfera di Natale”.

Si parte martedì 5 dicembre con l’inaugurazione del Presepe, realizzato in collaborazione

con la CUI, Cooperativa Unitaria Invalidi, per proseguire sabato 7 dicembre alle ore 10 in

Sala Consiliare e Sala Gonfalone con un evento ritagliato per ragazzi e adulti dal titolo:“Le

salde mura”, una proiezione sulla vita quotidiana in città e nel palazzo fra otto e novecento, con immagini e vicende viste da un occhio femminile. A seguire, visita guidata alle stanze, con narrazione e letture dal libro di Francesca Posio. Il 17 dicembre alle ore 19 appuntamento con la Camerata strumentale Città di Prato, il coro di voci

bianche e il coro giovanile della Scuola Verdi dirette da Rossella Targetti. In programma

l’esecuzione di musiche di Schubert, Leontovich, Beethoven, Faurè e tante altre. Al pianoforte Massimiliano Calderai.

La danza sarà protagonista del pomeriggio di domenica 22 dicembre alle ore 16. e alle 17. In collaborazione con Progetto Ali Remote la Sala Camino, Sala Gonfalone e il

corridoio affrescato si animeranno con “La vita e gli abitanti del palazzo, i suoni, i giochi, le

chiacchiere. Il 28 dicembre alle 16 caccia al tesoro tra le stanze del Palazzo

Per gli eventi del 22 e 28 dicembre è necessario prenotarsi a:

segreteriafarearte@gmail.com oppure 3355312981, per gli altri eventi l’ingresso è

libero fino a esaurimento posti.





