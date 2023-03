20.03.2023 h 13:37 commenti

Nuova palazzina ospedale: il Tar dà ragione all'Asl, ora i lavori possono partire

Il tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso della seconda classificata alla gara d'appalto, la Nigro Costruzioni di Prato

(e.b.)

Il Tar ha dato ragione all'Asl Toscana Centro: la gara d'appalto per la costruzione della nuova palazzina del Santo Stefano è corretta e dunque i lavori saranno realizzati dalla vincitrice, la Nbi spa di Roma per un valore di oltre 18 milioni e 400 mila euro al netto dell'Iva.Sconfitta la seconda classificata, la Nigro Costruzioni di Prato che aveva impugnato l'esito della gara contestando vizi di forma. E' stata condannata anche a pagare le spese processuali alle due controparti, Asl e Nbi, pari a 5mila euro per ciascuna più gli accessori di legge. La sentenza era attesa da giorni ed è arrivata nella tarda mattinata di oggi, 20 marzo.Ora l'Asl può procedere con l'assegnazione del cantiere, cosa che dovrebbe avvenire entro aprile. I lavori che dureranno oltre due anni e permetteranno la realizzazione di 110 posti letto, inizieranno nella prima metà di maggio. La parte burocratico-amministrativa infatti, era già stata espletata nelle scorse settimane dato che il Tar aveva rigettato la richiesta di sospensiva della procedura da parte della Nigro costruzioni. Sicura di “aver ragione”, l'Asl è quindi andata avanti con l'iter anche perché il tempo stringe. Per non perdere dieci dei venti milioni concessi dal governo, il cantiere infatti, deve aprire entro giugno prossimo.Nigro Costruzioni ha già annunciato ricorso al Consiglio di Stato e con l'occasione tira le orecchie all'Asl per non aver fermato la procedura in attesa della decisione del Tar. “Le sentenze non si commentano ma si rispettano. Chiaramente, noi restiamo convinti delle nostre motivazioni e quindi già da ora annunciamo che andremo avanti con la battaglia legale, presentando ricorso al Consiglio di Stato. Una scelta che a questo punto non pregiudica l’andamento dei lavori all’ospedale Santo Stefano, che per noi in quanto impresa del territorio ha sempre rappresentato la priorità, ma che al contempo ci consente di dare sostegno fino in fondo alle nostre ragioni. Come sostenuto anche dai nostri legali, continuiamo a contestare l’aggiudicazione dell’appalto rispetto alle reali offerte presentate. Vorremmo inoltre evidenziare il basso profilo mediatico sempre mantenuto nella vicenda dalla nostra impresa. Lo stesso, invece, non si può dire dell’Asl Toscana Centro che nonostante ci fosse un ricorso pendente al Tar, in pochi giorni ha voluto prima annunciare a mezzo stampa la decisione di affidare il cantiere e poi ha dato evidenza al sopralluogo effettuato assieme all’impresa affidataria dei lavori. Una modalità poco rispettosa nei confronti della nostra azienda. Qualcuno evidentemente ha già dimenticato quanto accaduto in piena pandemia Covid, con la Nigro Costruzioni impegnata a tempo di record a realizzare le ‘ali’ del Santo Stefano”.Entriamo nel merito della decisione dei giudici amministrativi.I punti contestati da Nigro, assistito dallo studio Giovannelli di Prato, sono sei.Il primo punta il dito contro lo stato di concordato preventivo con continuità aziendale in cui si trova la Nbi che non ha richiesto l'autorizzazione al giudice delegato per partecipare alla gara in quanto è intervenuta l'omologa del concordato. Fatto questo contestato dal ricorrente che contesta all'Asl anche il fatto di non aver esaminato la relazione del professionista sulla conformità dell'appalto al piano concordatario e la capacità dell'impresa di adempiere al contratto. Relazione ritenuta inadeguata a dimostrare tale coerenza secondo Nigro. Il Tar dà ragione alla Nbi ribadendo che dopo l'omologazione non c'è bisogno di alcuna autorizzazione del giudice così come non è necessaria alcuna relazione di un professionista indipendente. La seconda censura, che riguardava questioni tributarie, non viene esaminata perché ne viene fatta espressa rinuncia.La terza invece riguarda un appalto con Funivie spa e la condanna pronunciata dal Tribunale di Genova contro il raggruppamento temporaneo di cui Nbi faceva parte come mandante. Sentenza che impone il pagamento di 19 milioni di euro a vario titolo per i quali l'azienda romana non ha accantonato alcuna cifra. Il Tar non accoglie tale censura perchè gli effetti di tale sentenza sono stati sospesi dalla Corte di appello di Genova. Dunque, la decisione dell'Asl di affidare a Nbi i lavori per la palazzina del Santo Stefano è – scrivono i giudici toscani - “frutto di una scelta opinabile ma non irragionevole” e che “la stazione appaltante non illogicamente si è attenuta al criterio della massima partecipazione”.Il quarto punto riguarda il disciplinare di gara ed è giudicato infondato perchè di fatto vengono applicate le linee guida Anac che puntano a privilegiare il confronto concorrenziale sui profili qualitativi delle offerte.Il quinto motivo riguarda il costo della manodopera che secondo Nigro Costruzioni non è congruo. Per il Tar la valutazione è infondata perchè il costo “è pacificamente congruo rispetto ai costi medi delle tabelle ministeriali e coincide con il valore a base d'asta”. La verifica dell'Asl su Nbi è stata compiuta sul monte ore in sede di chiarimenti e il Tar fa notare che il raffronto tra le due parti non offre “alcun valido argomento perchè non è neppure noto quale sia il monte ore computato da Nigro Costruzioni”.Bocciate anche le contestazioni sulla composizione della commissione di gara ritenuta viziata dalla presenza di un componente già membro del gruppo che aveva affidato i servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori. Il Tar fa notare che avere selezionato il progettista “non equivale ad aver redatto il progetto”.