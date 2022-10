12.10.2022 h 09:36 commenti

Palazzina in via del Palco, cantiere messo in sicurezza dopo l'intervento della Municipale

All'arrivo degli agenti due persone sono scappate. All'interno trovata una vera e propria stanza del buco con siringhe e aghi abbandonati. Chiuse le porte e le finestre e recintata l'intera area

aa

Messa in sicurezza del cantiere nella palazzina della Castellina, murate le entrate e le uscite e recintata la casa.Questa mattina, 12 ottobre, la polizia municipale è intervenuta in via del Palco: all' interno dell'abitazione una vera e propria stanza del buco con siringhe, materassi, aghi oltre che biciclette, coperte e altri oggetti personali. All' arrivo degli agenti due persone che si trovavano all'interno sono scappate sottraendosi così, alle procedure di identificazione. Sul posto anche l'assessore alla Municipale Flora Leoni e la proprietà “Abbiamo concordato l'intervento – spiega Leoni – ora il cantiere deve essere posto in ulteriore sicurezza anche con un servizio di vigilanza”.I proprietari, infatti, più volte hanno chiuso il cantiere ma le protezioni sono state sistematicamente aperte. “Il problema – spiegano – è che la Soprintendenza continua a chiedere ulteriore documentazione per autorizzare la ripresa dei lavori. Il 17 ottobre avrebbero dovuto darci una risposta e invece ha richiesto ancora altri documenti. Se non si riprende prima o poi questi balordi rientreranno"Soddisfatti i residenti: "Ringraziamo l'assessore con cui ci siamo incontrati una decina di giorni fa, per la velocità con cui ha fatto intervenire la polizia municipale. Speriamo che sia un intervento definitivo e risolutivo"