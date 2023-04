27.04.2023 h 19:10 commenti

Palandri punta sul mega centro sportivo ma arriva la doccia fredda di Puggelli: "E' un'area ad alto rischio idraulico"

Cartine alla mano, il candidato sindaco del centrosinistra smonta il progetto di punta del programma elettorale dell'avversario: "Basta pressapochismo e superficialità" Nell'area indicata c'è il vincolo di non edificabilità"

Il centro polisportivo che il candidato sindaco Riccardo Palandri vuole realizzare nella zona dell'ex depuratore è il progetto di punta del suo programma elettorale, ma oltre a entrare in collisione con il futuro Ponte alla nave costringendone la modifica del tracciato, è ritenuta un'area a rilevante pericolosità idraulica dall’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale che quindi la destina ad ospitare interventi per la riduzione di tale rischio.

A tirare fuori tale incompatibilità, Piano di riduzione rischio idraulico del fiume Arno alla mano, è l'avversario di Palandri, il sindaco uscente Francesco Puggelli che corre per il bis. Lo fa usando l'ironia: “Ma quale centro sportivo? Al massimo una piscina naturale. Di assurdità – dice Puggelli - in queste settimane ne abbiamo sentite tante ma questa le supera tutte: promette un centro sportivo da 65mila metri quadri in un’area con un vincolo di non edificabilità per la sua pericolosità idraulica e destinata alla realizzazione di una cassa di espansione è veramente troppo”. L'idea del candidato del centrodestra è quella di realizzare un centro polisportivo pubblico-privato in zona Candeli - via Lombarda, con campi per sport come calcio, paddle, tennis, atletica, calcetto e altre nuove discipline sportive. Il tutto con l’aggiunta di un punto di ristoro. Progetto che a questo punto avrà ostacoli enormi da superare. “Palandri si è vantato per settimane di un programma fatto con tecnici, forse sarebbe bastato se avesse chiesto supporto ai poggesi che il territorio lo conoscono davvero: da anni tutti sanno che quella è un’area a rischio esondazione. In alternativa sarebbe bastato consultare questo link (https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=4848) e leggere le carte - cosa che ogni tecnico dovrebbe fare prima di metter mano a qualsiasi progetto anche il più piccolo - per rendersi conto immediatamente della inedificabilità. Con le promesse e i proclami ci si può spingere fino ad un certo punto: ma sul rischio idraulico a Poggio non si scherza”, continua Puggelli che aggiunge: “Tutti noi poggesi non possiamo dimenticare l’alluvione che devastò intere case e zone del nostro paese a causa di politiche edificatorie poco attente al rischio idrogeologico e speculative. Da allora grazie alle amministrazioni di centro sinistra che si sono succedute il nostro territorio è stato messo al sicuro”. Anche l’assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Poggio a Caiano, Tommaso Bertini interviene sull’argomento. “Promettere di costruire sotto il livello dell’Ombrone è da irresponsabili - - Fortunatamente il loro progetto è impedito dalle norme sovraordinate che tutelano noi e il nostro territorio da trasformazioni impossibili in zone alluvionali. Quella è una zona destinata alla tutela idrogeologica del territorio (pensate, addirittura dall'Autorità di bacino del fiume Arno, non dal Comune). Questa è l'ennesima proposta tecnicamente sbagliata oltre che in aperto contrasto con la tutela del territorio e la sostenibilità ambientale”.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

