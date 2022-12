09.12.2022 h 17:36 commenti

Pagamento mense scolastiche, in sei anni mancano all'appello tre milioni di euro di morosità

La difficoltà nell'incassare le somme dovute sta nel fatto che solo un'ingiunzione ogni quattro è stata recapitata, mentre il resto è fermo nella casa comunale per l'irreperibilità dei destinatari

Ammontano a 3 milioni di euro, spalmati in sei anni cioè dal 2015 al 2022, le morosità per il servizio mensa nelle scuole pratesi che Sori non ha ancora riscosso: in media 500mila euro l'anno. Stando ai dati precovid la possibilità di recuperarli oscilla fra l'11 e il 20% del totale.Importi che non si riferiscono all'anno in cui si sono verificati, ma a quello in cui il Comune ha passato la pratica a Sori, orientativamente due anni dopo rispetto all'emissione del servizio.Nel periodo 2015-2019 (ovvero nelle annualità non interessate dalla sospensione pandemica) Sori ha emesso 2.492 ingiunzioni di pagamento a 1.532 debitori (il 65% sono stranieri), ma per 1.819 ingiunzioni il destinatario è stato dichiarato temporaneamente irreperibile (quindi gli atti si trovano nella casa comunale dove sono destinati probabilmente a rimanere ), mentre per 170 la irreperibilità è stata assoluta. In pratica solo il 23% dei morosi ha ricevuto in modo corretto la notifica.I dati sono stati presentati in commissione 5 dove Sori ha anche proposto di raccordare, e quindi razionalizzare, il sollecito del Comune e l'intervento di Sori in modo da accorciare i 24/36 mesi di tempo che attualmente ci sono fra il momento in cui la famiglia contrae il debito e quello in cui parte l'ingiunzione. Un lasso di tempo, che come si vede dai dati, permette anche a molti debitori, di essere irreperibili.