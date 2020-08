25.08.2020 h 08:57 commenti

Pagamento dellle pensioni in base al cognome, si parte domani

Per chi deve ritirare la pensione in contanti restano valide le turnazioni in ordine alfabetico stabilite in base alle norme anticontagio, l'ultimo pagamento il 1 settembre

Le pensioni del mese di settembre verranno accreditate a partire da mercoledì 26 agosto per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti direttamente dagli sportelli automatici.

Tutti gli altri pensionati dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento. I cognomi dalla A alla B mercoledì 26 agosto, dalla C alla D giovedì 27 agosto, dalla E alla K venerdì 28 agosto, dalla L alla O sabato mattina 29 agosto dalla P alla R lunedì 31 agosto edalla S alla Z martedì 1° settembre. Resta attivo il servizio, per gli ultra75enni della consegna a domicilio da parte dei carabinieri.

Poste Italiane comunica inoltre che in quattordcii uffici postali della provincia di Prato è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp contattando il numero 3715003715.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus