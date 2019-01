24.01.2019 h 09:41 commenti

Padre e figlio muoiono a una settimana di distanza, Poggio a Caiano in lutto

Oggi alla chiesa del santissimo Rosario i funerali di Validoro Parretti che non ha retto alla scomparsa del figlio Stefano, avvenuta appena sette giorni fa. La famiglia gestisce una attività commerciale nel campo del materiale edile

Sopravvivere ai propri figli è un dolore troppo grande da sopportare. Non è un luogo comune. Almeno non lo è stato per Validoro Parretti, morto a una sola settimana di distanza dal figlio Stefano. La triste storia ha commosso tutta Poggio a Caiano, dove la famiglia Parretti è conosciutissima anche per la sua attività commerciale nel campo del materiale edile ma non solo. Vanni Parretti, fratello di Validoro e zio di Stefano, è stato anche sindaco del comune mediceo a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Ultraottantenne, vedovo e malato da tempo, padre di altre due figlie, Validoro non ha retto alla notizia della morte della morte del figlio Stefano avvenuta solo pochi giorni fa a 59 anni a causa di malore improvviso. Le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente fino a non dargli scampo.

Tutta la comunità poggese si stringe attorno alla famiglia Parretti. I funerali si svolgeranno oggi, 24 gennaio, alle 14.30 alla chiesa del santissimo Rosario.