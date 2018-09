08.09.2018 h 18:36 commenti

Padre e figlio di tre anni feriti in un incidente a Carmignano, l'auto finita contro un palo

Padre e bambino trasferiti all'ospedale dalle ambulanze inviate dal 118. Sul posto la Municipale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. E' successo oggi pomeriggio in via Baccheretana

Un bambino di tre anni è rimasto ferito nell'incidente d'auto avuto dal padre che ha perso il controllo della guida ed è andato a finire contro un lampione. E' successo intorno alle 16.15 di oggi, sabato 8 settembre, a Carmignano, in via Baccheretana. Sia il bambino che il padre, un quarantatreenne, hanno riportato lievi ferite e sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Prato in codice verde dalle ambulanze inviate dal 118. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Carmignano per i rilievi di legge. Non è chiaro il motivo per il quale ad un certo punto il quarantatreenne abbia perso il controllo dell'auto, una Honda, e sia finito fuori carreggiata. Necessario l'intervento della squadra di operai convenzionata con il Comune per la pulizia della strada in caso di incidenti: l'auto ha infatti perso olio rendendo l'asfalto scivoloso e pericoloso per la viabilità.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

