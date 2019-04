11.04.2019 h 19:23 commenti

Padre di quattro figli morì cadendo dal tetto di un capannone, condannato il datore di lavoro

L'infortunio mortale a Fornacelle nell'aprile 2015. Assolti i proprietari del capannone dove avvenne la tragedia

Salì sul tetto del capannone per riparare i danni provocati dalla bufera di vento di qualche settimana prima ma lo fece senza indossare l'imbracatura e precipitò nel vuoto morendo praticamente sul colpo. Accadde in via Udine a Montemurlo, nella zona di Fornacelle, il 10 aprile 2015. Vittima un operaio pakistano di 38 anni, Mohamed Mansha, che abitava a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, con la moglie e quattro figli.

Oggi, giovedì 11 aprile, a distanza di quattro anni esatti, le tre persone indagate per omicidio colposo hanno chiuso i loro conti con la giustizia davanti al giudice delle udienze preliminari del tribuanle di Prato. I proprietari del capannone, difesi dall'avvocato Michele Nigro, sono stati assolti (il pubblico ministero Lorenzo Gestri aveva chiesto la condanna), mentre il titolare della ditta edile per la quale lavorava l'operaio, la Asap con sede a San Giovanni in Persiceto, ha patteggiato quattro mesi di reclusione.

I proprietari del capannone si erano rivolti alla ditta specializzata nel rifacimento di tetti e di coperture industriali in particolare e l'avvocato Nigro ha basato la tesi difensiva proprio su questo: in sostanza, ha insistito sul fatto che nulla era stato lasciato al caso e la dimostrazione stava proprio nella scelta dell'azienda a cui commissionare l'intervento.



